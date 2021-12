Zware celstraffen in ‘cyberbunker’-zaak

Justitie in Duitsland heeft zware celstraffen uitgedeeld aan een groep cybercriminelen die jarenlang een illegaal datacentrum opereerde vanuit een bunker. Een 62-jarige Nederlander die de leiding had, kreeg maandag de langste straf te horen voor deelname aan een criminele organisatie: vijf jaar en negen maanden. Ook zijn 35-jarige zoon moet vier jaar en drie maanden de cel in. De andere zes verdachten – onder wie nog twee Nederlanders – kregen lagere celstraffen voor hun rol in de ‘cyberbunker’.

De groep opereerde vanuit een voormalige bunker van de Bundeswehr in de heuvels boven het plaatsje Traben-Trarbach (Rijnland-Palts) sinds 2013 een zogenaamde ‘bulletproof-hoster’ – een crimineel datacentrum dat serverruimte verhuurt aan allerlei andere cybercriminelen en zich vervolgens met hand en tand verzet tegen pogingen van autoriteiten om die klanten van het internet te verwijderen. De cyberbunkergroep had volgens het Duitse OM grote darknetmarkets als klant, ondergrondse marktplaatsen waar allerlei duistere waar wordt verhandeld.

Abuse-berichten

„Het doel voor hun klanten was”, zo schreef de rechtbank in Trier maandag in een persbericht, „om online te blijven, koste wat kost”. In tegenstelling tot wat de verdachten ter zitting beweerden, waren zij volgens de rechtbank wél op de hoogte van de criminele activiteiten die zij op het internet mogelijk maakten. Dat zou blijken uit abuse-berichten – klachten van andere internetgebruikers – en verzoeken om informatie over die klanten van bijvoorbeeld opsporingsdiensten „die door de aangeklaagden traag of überhaupt niet beantwoord werden”. Naast drugshandelaren vonden ook hackers onderdak in de cyberbunker – onder meer voor een massale poging in 2016 om routers van Deutsche Telekom te hacken. Die poging werd door het Duitse OM herleid tot de servers van de groep.

Lees ook: Superschurken of naïeve computernerds? Duitse rechter beslist over lot Nederlander Xennt

Het onderzoek en de daaropvolgende strafzaak tegen de cyberbunkergroep groeide uit tot één van de grootste processen ooit tegen bulletproofhosters. Het eindoordeel volgde maandag na 79 zittingsdagen. Twintig specialisten van de Duitse politie onderzochten twee petabyte - twee miljoen gigabyte - aan data die verkregen was na de inval in het datacentrum, eind 2019.

Hoofdverdachte Herman-Johan X. is ook voor de Nederlandse autoriteiten geen onbekende – in 1996 verwierf hij een voormalige NAVO-bunker in het Zeeuwse Kloetinge (gemeente Goes) om ook daar een datacentrum in te vestigen. In 2013 betrok hij het bunkercomplex van dertien hectaren boven het dorpje Traben-Trarbach. De bunker – vijf verdiepingen, vier ondergronds – heeft een vloeroppervlakte van 5.000 vierkante meter.

De komst van de Nederlanders wekte veel argwaan onder de inwoners van Traben-Trarbach. De lokale burgemeester kwam enkele keren poolshoogte nemen, maar kreeg van de voorman een verhaal op de mouw gespeld over een ‘techcampus’ dat zo’n honderd banen op zou leveren.

Lees ook: De ontmanteling van een geheime cyberbunker aan de Moezel

Inval

Sinds de zomer van 2016 werd al het internetverkeer naar de bunker afgetapt. Ook had de politie de groep geïnfiltreerd via een tuinman en een schoonmaakster. Het doek viel pas eind 2019 toen zwaargewapende agenten alle verdachten arresteerden in een restaurant in Traben-Trarbach. Honderden agenten kamden vervolgens het bunkerterrein uit en brachten het online netwerk van de groep in kaart. Dat alleen al kostte de Duitse politie duizenden manuren.

De opgelegde celstraffen hadden nog veel hoger kunnen zijn. Het Duitse OM beschuldigde de groep rond X. ook van medeplichtigheid aan zo’n kwart miljoen illegale transacties die zij mede mogelijk hebben gemaakt. De rechtbank in Trier ging daarin niet mee. Of het Duitse OM of de veroordeelden in hoger beroep gaan tegen het vonnis, is nog niet bekend.