Zoete Kerst bij de streamers

Naar kerstfilms kijken is als limbodansen: je legt de lat steeds lager. Bij de kleinste krul in de mondhoek of de geringste vochtophoping in het linkeroog ben ik al geneigd om een bal extra uit te delen. Fuck it, het is Kerstmis.

Kerstfilms en kerstseries zijn doorgaans goedkope genrestukken die nogal vastzitten aan de clichés. Bovendien staat Kerstmis voor vrede en verbroedering, terwijl drama het moet hebben van conflict. Vaak zijn de films en series daarom saai en te zoet. De betere weet deze beperkingen te omzeilen: die speelt met de kerstwetten en laat alles eerst flink uit de hand lopen, alvorens het toch nog goedkomt.

Dit jaar brengen de streamingdiensten ons drie nieuwe kerstseries en twaalf nieuwe kerstfilms, bijna allemaal op Netflix; zo’n dertig uur kerstplezier. Althans voor mij. U doet er verstandig aan om zich te beperken tot twee leuke series en een korte kinderfilm.

Kersthorror en superhelden

Een terugkerend stijlfiguur is dat er in de films gepraat wordt over andere kerstfilms. Zo bekvechten de beoogde geliefden in Lovehard over de vraag of Die Hard wel een kerstfilm is. Als de twee elkaar eindelijk vinden – in een aan Love Actually ontleende scène – geeft de man het jawoord met een citaat uit Die Hard: „Yippee-ki-yay, motherfucker.”

Die Hard als onwaarschijnlijke kerstfilm krijgt nu gezelschap van Hawkeye, een superheldenserie van Marvel. Is dat wel een kerstserie? Hawkeye, de minst bekende van de Avengers, die eigenlijk ook helemaal geen superkrachten bezit, moet een verwend meisje redden dat zichzelf in de nesten heeft gewerkt. Samen gaan ze achter de boeven aan. Vermoeide veteraan met overijverige stagiaire – een buddyserie dus. Maar ook een kerstserie. Hawkeye probeert immers zes afleveringen lang op tijd thuis te komen voor Kerstmis, en de setting is het met kerstversiering volgehangen New York. Ook kerstsentiment wordt niet vergeten: het enthousiaste meisje en de droevige boogschutter herkennen elkaar, als mensen die een dierbare hebben verloren. Mooie serie, juist omdat kerst hier niet het hoofdingrediënt is.

Horror en de postchristelijke kerstfilm lijken een voor de hand liggende combinatie – beide geworteld in de negentiende-eeuwse Britse Romantiek. Toch komt kersthorror zelden voor. De Deense serie Nisser onderneemt een manmoedige poging. Gezin viert kerstvakantie op ruig eiland met stugge bevolking. De dochter vindt in het bos een gewond babyelfje. Schattig, toch? Helaas zit er weinig kerst in, en verhindert de kerstgedachte de serie om in de gruwelen ‘all the way’ te gaan. Oké, de bloeddorstige elven volleyballen met een afgebeten mensenhoofd, en er wordt een kind vastgeketend op de offerplaats, maar uiteindelijk vlucht het gezin gewoon gezond het eiland af, zonder achterlating van kinderen of ledematen.

Romkoms

Dochter vastgeketend op de offerplaats: dit is ook vaak het uitgangspunt van de kerstromkom. In dit subgenre komt het geregeld voor dat de rommelig levende single wanhopig probeert met een nieuwe vriend thuis te komen, om maar aan de familieverwachtingen te voldoen. Valsspelen mag: dan neemt zij iemand mee die doet alsof hij haar nieuwe liefde is, met alle complicaties van dien. Het komt ook voor dat de moeder een ‘holidate’ voor haar regelt.

Tevreden single zijn met Kerstmis? Tegen de regels. Lekker thuisblijven? Nee, je moet dus naar je familie toe. De inbrekende moeder in Home Sweet Home Alone zegt het raak: „Kerst vier je met je familie – zelfs als ze je angstig, woedend en gek maken – want daar gaat het om met Kerstmis.”

De kerstromkom is het grootste en moeilijkste subgenre. De makers moeten niet alleen met de kerstclichés werken, maar ook met de romkomclichés, die zo mogelijk nog dwingender zijn. Het moeten altijd witte heterostelletjes zijn, waarbij de man de vrouw komt redden (want single zijn is in de romkomwereld een duistere fase) waarna zij eensgezind op het burgerlijk huwelijk afstevenen.

Dit jaar proberen maar liefs drie series uit de romkomketenen te breken, voornamelijk door inclusiever te zijn. Twee daarvan laten pijnlijk zien dat inclusiviteit iets anders is dan een paar vinkjes afwerken. In Lovehard blijkt de droomman een catfish – hij gebruikt nepfoto’s op zijn datingprofiel. Dat is dus even schrikken voor de hoofdpersoon, een hippe columniste uit Los Angeles, als zij aan de andere kant van het land een kleine, zachte Aziaat met een bril aantreft. De serie doet heus zijn best om inclusief te zijn, maar het problematische uitgangspunt blijft: hahaha, wat onwaarschijnlijk dat een mooie witte vrouw op een kleine Aziaat zou vallen.

Nu moeten we het even over de gay best friend hebben. Verhalenvertellers geven hun hoofdpersonage graag een beste vriend mee, tegen wie deze kan uithuilen, of van wie ze wijze raad krijgt. Hamlet heeft zijn Horatio, heer Bommel heeft zijn Tom Poes. Nu zijn de romkommers ooit op het idee gekomen om zo’n vriend homoseksueel te maken. Zo introduceren ze op een veilige en onschadelijke manier een gaypersonage, en kunnen ze dat vinkje ook weer zetten. Maar het blijft een oppervlakkige ingreep en het werkt anti-emancipatoir: de gay bestie blijft een leeg bijfiguur in het dominante heteroverhaal. Hij doet niet echt mee. De laatste tijd zie je steeds vaker een token black homovriend, want dan kun je in één keer twee vinkjes zetten.

De film Single All the Way combineert twee vaste kerstromkom-ingrediënten: de zwarte gay beste vriend moet mee met de hoofdpersoon als fake holidate. Vorig jaar kregen we al de Happiest Season, waarin de lesbische partner voor de schoonfamilie moet doen alsof ze een goede vriendin is. Leuke film, maar het lesbisch-zijn bleef een probleem. Verfrissende aan Single All the Way is dat de familie en het thuisdorp de geaardheid van de hoofdpersoon als gewoon beschouwen.

Helaas vinden de filmschrijvers het een stuk minder gewoon: ze hebben een opvallend stereotype beeld van homo’s, die zo goed kunnen knutselen en die zo leuk dansen op Britney Spears. De zwarte gay beste vriend blijft een leeg en braaf personage, de enige zwarte man in een witte wereld, die vriendelijk lachend allerlei klusjes moet doen, de kinderen moet entertainen, en zijn spierballen moet tonen. Pijnlijk.

Over één serie heb ik niets te mopperen; In de Franse comédie romantique Christmas Flow wordt een Franse rapper (Tayc) gecanceld wegens zijn misogyne teksten, waarna een groepje feministische activisten hem het leven zuur maakt. De man leert zijn lesje, het jonge zusje mag ook rappen, en het liefdeskoppel heeft Algerijnse en Kameroense wortels. Oké, beetje raar beeld van feministen, en de grote tijdsprongen halen je uit het verhaal, maar verder is het best leuk en inclusief.

Met de kinderen

Uit de films en series voor grote mensen krijg je weinig mee van de kerstgedachte. De verjaardag van Jezus is al lang geleden uit de scenario’s geschrapt, maar over het algemeen wordt het midwinterfeest nog wel beschouwd als de viering van het goede in de mens. De films en series voor kinderen zijn hierin beter voorzien. Uit Een jongen met de naam Kerstmis leren we bijvoorbeeld: „Goed zijn is beter dan rijk zijn”, en: „Rouw is de prijs die we betalen voor de liefde.”

De film is een oorsprongsverhaal: het vertelt op onnadrukkelijke wijze over de droevige jeugd van de Kerstman. Besneeuwde naaldwouden, fluitende wind en Benja Bruijning. Het elvenoord Elfhelm is door progressieve kerstfans ontworpen: windmolens, houten speelgoed, elven van kleur. Maar na de ontvoering van een elvenkind klinkt ook daar ‘Elfhelm voor de elven’ en de roep om een sterke leider. Maar er is altijd hoop: „Aan de donkerste nacht komt een einde, kerstochtend zal komen.”

De Poolse film David en de Kerstelfjes zit vol met kerstmoraal. Populaire elf Albert gaat naar de aarde om te leven onder de mensen. Dit doet denken aan de terugkerende verhaallijn in sinterklaasfilms over de rebelse piet die in de gewone wereld wil wonen, wat altijd mislukt. De werkplaats van de elven doet sowieso aan het pietenhuis denken, behalve dat ze schone gezichten hebben.

Het probleem van elf Albert wordt niet helemaal helder gemaakt (zijn batterij met ‘kerstgeest’ raakt leeg, ofzo) maar dat van zijn kleine mensenvriend David wel. David groeit op in een schattig warm winterdorp waar nog echt Kerst wordt gevierd. Maar zijn ongelovige moeder wil carrière maken en neemt haar gezin mee naar Warschau. De grote stad staat hier voor verderfelijk materialisme, carrièrehonger en lege koude kamers. En bovenal: daar wordt niet meer geloofd. De serie leert ons dat je geloof, hoop en liefde moet koesteren. Dat is mooi. De serie leert ons ook dat mannen kinderachtige onbenullen zijn die bij hun bazige vrouwen onder de pantoffel zitten. Dat is dan weer jammer. De prachtige Poolse kerstliederen maken veel goed.

Om onbekende redenen wordt Nederland de kerstspecial van Shaun het Schaap ontzegd, maar we krijgen van de Britse animatiestudio Aardman wel de korte film Robin Roodborst over een vogeltje dat wordt geadopteerd door een muizenfamilie, met alle identiteitsproblemen van dien. Wanneer Robin zijn hoofdveertjes tot muizenoortjes kneedt, smelt zelfs het meest vastgekoekte hart. Want dat is wat Kerstmis met je doet.

Horror en superhelden

Hawkeye

Marvelserie, superhelden. Disney+.

●●●●●

Nisser

Deense horrorserie, Netlfix.

●●●●●



Romantiek

Christmas Flow

Franse romkomserie, Netflix.

●●●●●

Lovehard

Romkom, 106 min. Netflix.

●●●●●

Single All the Way

Romkom, 101 min. Netflix.

●●●●●



Kinderen

Robin Roodborst

Britse animatiefilm, 32 min. Netflix.

●●●●●

Een jongen met de naam Kerstmis

Kinderfilm, 106 min. Netflix.

●●●●●

David en de Kerstelfjes

Poolse kinderfilm, 106 min. Netflix.

●●●●●

Home Sweet Home Alone (6)

Kinderkomedie, Disney+.

●●●●●



Ook verschenen

A Castle for Christmas

Romkom. Rijke Amerikaanse (Brooke Shields) koopt Schots kasteel van horkerige hertog en vindt vriendschap bij de breiclub. 99 min. Netflix.

●●●●●

The Princess Switch 3

Komedie, (vervolg). Heist om een heilige kerstboompiek en persoonsverwisseling in Europees koninklijk huis. Driedubbelrol van Vanessa Hudgens. 106 min. Netflix.

●●●●●

How to Ruin Christmas: The Funeral

Zuid-Afrikaanse comedyserie, (tweede seizoen). Rebelse dochter van het type ‘wat overkomt mij nu weer?’ verstoort Kerst én een begrafenis van een zwarte ministersfamilie. Couleur locale is leuk. Zwarte cast, vier talen: Engels, Zulu, Zuid-Sotho, Tswana. 3 afl. van 50 min. Netflix.

●●●●●

De Familie Claus 2

Vlaams-Nederlandse kinderfilm, (vervolg). Jules helpt zijn opa (Jan Decleir) die de kerstman is, maar ze krijgen ruzie over hun taakopvatting. Opa wil het bij de pakjes houden, maar Jules wil de gescheiden buren samenbrengen. 97 min. Netflix.

●●●●●

A California Christmas: City Lights

Romcom, (vervolg). Plattelandsromance wordt bedreigd want de stad trekt aan de vriend. 100 min. Netflix.

Verschijnt donderdag

Father Christmas is Back

Britse komedie. Vier zussen ruziën in landhuis, vader duikt op na jaren afwezigheid. Met John Cleese. Not funny. 105 min. Netflix.

●●●●●



