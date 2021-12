Zachte bodem zorgt voor problemen met treindienstregeling

Treinverkeer in Nederland heeft last van een zachte bodem onder het spoornetwerk. Vanwege risico op verzakking moeten sommige treinen langzamer rijden en kunnen geplande extra treinen mogelijk niet doorgaan. Dat bevestigt spoorwegbeheerder ProRail dinsdag na berichtgeving van nieuwsplatform Treinreiziger.nl.

Treinen gaan steeds harder en frequenter rijden. Bovendien worden ook steeds meer nieuwere, zwaardere modellen in gebruik genomen. Vooral in het westen van het land kan dit volgens ProRail leiden tot verzakking, gezien de zachte veenbodem die daar ligt. In totaal ligt ongeveer een derde van het Nederlandse treinspoor op zachte grond.

Voor de dienstregeling van nu en in de toekomst heeft dit ingrijpende gevolgen, meldt Treinreiziger.nl. Zo kan de geplande toevoeging van twee extra treinen op het traject Den Haag-Rotterdam mogelijk niet doorgaan. Ook kunnen treinen tussen Amsterdam en Utrecht maximaal 140 kilometer per uur rijden, terwijl de helft van de sporen tussen de twee steden geschikt is voor snelheden tot 200 kilometer per uur.

Nachttreinen

Ook de nachttrein tussen Zürich en Amsterdam die sinds deze week rijdt, kan tussen Arnhem en Utrecht vanwege het gewicht maar 100 kilometer per uur rijden. Dit terwijl de infrastructuur geschikt is voor 130 kilometer per uur. Voor de beoogde versnelling van de verbinding van Amsterdam met Berlijn heeft de zachte spoorbodem mogelijk nog grotere gevolgen. De nieuwe treinen die door de Deutsche Bahn besteld zijn, zijn volgens Treinreiziger.nl zwaarder. Hierdoor zou de reistijd op het Nederlandse deel van het traject juist langer kunnen worden dan nu het geval is. De woordvoerder van ProRail kon niet ingaan op de gevolgen van de zachte bodem voor specifieke trajecten.

Prorail en NS doen onderzoek naar hoe de problemen verholpen kunnen worden. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind 2022 verwacht. Volgens een woordvoerder van Prorail behoren baanversteviging of het rijden met lichter materieel tot de mogelijke oplossingen. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid dat niet alleen spoorwegen, maar ook het wegennet en vaarwegen hinder ondervinden van bodemdaling.

