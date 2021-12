Worstelende moeders op grimmige vakantie in ‘The Lost Daughter’

Is ze gefrustreerd en eenzaam? Iemand met psychopathische trekjes? Of een sterke vrouw die tegen maatschappelijke conventies in durft te gaan?

Een voortreffelijke Olivia Colman suggereert in The Lost Daughter dat de 48-jarige universiteitsprofessor Leda het mogelijk allemaal tegelijkertijd is, en meer. Na een korte, omineuze flashforward, zien we hoe Leda in haar eentje aankomt in een Griekse badplaats voor een werkvakantie. Hoe ze hooghartig reageert als een luidruchtige Amerikaans-Italiaanse familie vraagt haar strandstoel te verplaatsen. Maar ook hoe ze gebiologeerd raakt door de jonge moeder Nina (Dakota Johnson) en haar dochtertje Elena, die tot diezelfde familie behoren.

De jonge moeder en kind roepen bij Leda flashbacks op aan haar eigen moederschap als twintiger. En dan steelt de universiteitsprofessor in een opwelling de favoriete pop van het meisje. Deze schijnbaar banale actie geeft de hele film een thrillerachtige suspense. Door de grimmigheid van Nina’s familie, die de pop koste wat het kost terug wil voor het ontroostbare kind. Maar vooral doordat op subtiele en geregeld iets minder subtiele wijze duidelijk wordt dat er iets rot en knaagt bij Leda. Van de beelden van bedorven fruit in het door haar gehuurde appartement tot de afstandelijke manier waarop ze over haar eigen dochters praat.

Debuterend regisseur Maggie Gyllenhaal baseerde haar script op een novelle van Elena Ferrante. De nationaliteit van personages werd aangepast, waardoor ze onder meer onderling Engels kunnen praten. Net als de locaties. Het geeft de film bij momenten een andere lading dan het boek. Het originele verhaal is een monologue intérieur die iets meer inzichten geeft in Leda’s achtergrond en haar fascinatie voor de volkse Nina.

Deze omissies vangt Gyllenhaal echter slim op doordat ze van het kijken naar Leda op een afstand ook een verrijking maakt. De film confronteert je daardoor soms met hoe je voorgeprogrammeerd bent om bepaalde, op zichzelf neutrale beelden positief of negatief te interpreteren. Zo zien we Leda al vroeg in de film alleen eten in een Griekse bar. Gyllenhaal laat ons kortstondig kijken naar Leda zoals de klusjesman van het door haar gehuurde appartement dat doet: als iemand die waarschijnlijk liever gezelschap had gehad. Maar is dat echt zo? Waarom vinden we een vrouw alleen in een restaurant haast automatisch wat sneu? Omdat dat de betekenis is die aan gelijkaardige beelden werd gegeven in zoveel andere verhalen?

Iets vergelijkbaars gebeurt met de wijze waarop het moederschap in beeld komt. De eerste shots van de jonge Leda en haar kinderen baden in zacht licht. Het versterkt de boodschap die vaak werd en wordt herhaald; kinderen zijn engelachtige wezens die het leven van hun moeders verrijken. Maar naarmate het verhaal vordert, verbrokkelt dat romantische narratief en zien we andere dan de clichébeelden van het moederschap. De jongere versie van Leda (gespeeld door Jessie Buckley) worstelt met vermoeidheid, een dochter die allesbehalve engelachtig is en vooral met dat ze haar eigen ambities en verlangens moet wegcijferen.

Het antwoord op de vraag wat er broeit onder de oppervlakte bij Leda, laat The Lost Daughter enigszins aansluiten bij drama L’événement, dat in september op het filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw won – waar Gyllenhaal de prijs voor beste scenario kreeg. Waar L’événement toont hoe de Franse samenleving in de jaren zestig keek naar vrouwen wier grootste ambitie niet is om moeder te worden, onderzoekt The Lost Daughter hoe vrouwen naar zichzelf kijken als ze ontdekken dat het moederschap geen allesoverheersende voldoening schenkt.

Het is indrukwekkend hoe Colman Leda tot een volstrekt onaangenaam personage kan maken, zonder dat je als kijker van haar vervreemdt. En al helemaal als je niet wordt meegezogen in haar gedachten, zoals in het boek. Haar egoïsme en gebrek aan inlevingsvermogen hebben bij momenten inderdaad iets sneus, maar zijn ergens jaloersmakend. Dat komt ook doordat Buckley als de jonge Leda en Johnson als Nina eveneens overtuigend worstelende moeders neerzetten die lijken te houden van hun kinderen, maar zich gevangen voelen. Het maakt The Lost Daughter tot een opmerkelijk debuut dat interessante vragen stelt over wat moeders doen uit reële liefde voor hun kind en wat ze zichzelf wijsmaken vanwege maatschappelijke verwachtingen.

Drama The Lost Daughter Regie: Maggie Gyllenhaal. Met: Olivia Colman, Jessie Buckley, Paul Mescal, Dakota Johnson, Ed Harris. In: 42 bioscopen, vanaf 31 december op Netflix. ●●●●●