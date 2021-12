Wordt premier Petkov de corruptie in Bulgarije de baas?

Van een ex-uitsmijter en bodyguard die met een pistool in zijn nachtkastje slaapt, naar een aan Harvard-geschoolde zakenman die belooft corruptie uit te roeien. Het contrast tussen Bojko Borisov en Kiril Petkov, de oude en de nieuwe premier van Bulgarije, kon haast niet groter zijn. Maandag stemde het parlement in met het nieuwe kabinet onder leiding van Petkov. Na een impasse van acht maanden waarin maar liefst drie keer parlementsverkiezingen werden gehouden, heeft Bulgarije nu weer een volwaardige coalitieregering. De politieke nieuwkomer Petkov belooft een radicale breuk met het beleid en het nepotisme van zijn voorganger Borisov die, met enkele korte onderbrekingen, sinds 2009 aan de macht was.

Het is nu aan Petkov om de vaccinmijdende Bulgaren de coronapandemie serieus te laten nemen. Slechts 30 procent van de Bulgaren heeft zich laten inenten. Daarnaast moet de nieuwe premier problemen oplossen rond de toevoer van gas, waardoor de energieprijzen nog harder dan elders oplopen. Zijn voornaamste taak is het aanpakken van de welig tierende corruptie in Bulgarije. De nieuwe premier kondigde maandag in het parlement „zero tolerance voor elke lev die illegaal gespendeerd wordt” aan, op zowel nationaal als lokaal niveau. Bulgarije wordt gezien als het meest corrupte land van de EU.

Voedingstechnologie

Petkov (41) was tot afgelopen voorjaar alleen bekend in Bulgarijes zakelijke en academische kringen. Van 1994 tot 2007 woonde hij niet in het land. Als tiener emigreerde hij met zijn ouders, onderwijzers, van Plovdiv naar Vancouver. Na een studie bedrijfskunde in Canada en aan de Amerikaanse universiteit Harvard keerde hij terug als zakenman, gespecialiseerd in voedingstechnologie. Zijn Canadese vrouw was kortstondig beroemd toen ze met glutenvrije toetjes probeerde het Bulgaarse kookprogramma Masterchef te winnen.

Petkov ging in mei dit jaar de politiek in, toen president Rumen Radev hem tijdelijk minister van Economische Zaken maakte in een van de drie interim-regeringen die Bulgarije dit jaar runden. Samen met andere ministers legde hij in die rol schandalen bloot die de bevolking lieten zien hoe diep corruptie zich onder Borisov had geworteld in de samenleving. Eerder waren al foto’s uitgelekt van een slapende Borisov met enorme stapels geld en een pistool naast zijn bed.

Dubbele nationaliteit

Petkovs ministerschap kende geen gelukkig einde. Parlementariërs schakelden het Grondwettelijk Hof in om zijn benoeming ongeldig te verklaren. Hij had naast de Bulgaarse namelijk ook de Canadese nationaliteit en mocht daarom geen minister zijn.

De controverse bezorgde hem evenwel veel publiciteit en steun. Hij richtte – na afstand te hebben gedaan van zijn dubbele nationaliteit – een nieuwe politieke partij op genaamd ‘Wij zetten de verandering voort’. Samen met interim-minister van Financiën, en mede Harvard-alumnus Asen Vasiljov (44) beloofde hij de corruptiebestrijding te bestendigen. Met die boodschap wonnen zij de parlementsverkiezingen in november. Deze week werd hun coalitie met drie andere partijen door het parlement bekrachtigd.

Het enige wat Petkov wel graag van Borisov zou overnemen, zijn diens uitstekende contacten in Brussel. Ondanks de corruptieverdenkingen bleef Borisovs GERB-partij altijd deel van de Europese Volkspartij. Kiril Petkov heeft geen Brussels netwerk, maar rekent op steun van de Europese instanties om corruptie in zijn land te bestrijden. Ook wil hij de euro invoeren in zijn land.