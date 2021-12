Als arts bespreek ik regelmatig met mijn patiënten het gebruik van hun slaapmedicatie. Afgelopen week vroeg een patiënt aan mij hoe laat hij de wekker moest zetten om zijn slaappil in te nemen.

