Haagse oekaze over asielopvang verrast gemeenten. Opnieuw

Ze voelen zich „verrast”, gepasseerd en op zijn minst „overvallen”, de vier burgemeesters die dinsdag van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol de oekaze, ‘aanwijzing’ in ambtelijk jargon, kregen om ieder op korte termijn opvang voor honderden asielzoekers te regelen. Dinsdag kregen Rotterdam, Venray, Gorinchem en Enschede daartoe de opdracht. De betrokken gemeenteraden hebben daar nauwelijks iets over te zeggen. Omwonenden van de nieuwe centra al helemaal niet.

In een tegelijk verstuurde brief aan de Tweede Kamer erkennen demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie, VVD) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) dat zij een „verregaande stap” nemen, maar zij noemen die geoorloofd omdat de acute noodopvang die ze verzoeken „een laatste middel” is om crisisopvang te voorkomen.

Het gaat om Vliegveld Twente, oude panden van het Rijksvastgoedbedrijf in Gorinchem, een evenementenhal bij Oostrum aan de Voorn en een nog onbekende plek in de regio Rotterdam. Daar moet tijdelijke opvang komen voor ten minste enkele maanden, zodat asielzoekers niet elke week naar andere noodadressen hoeven te verhuizen. In Alkmaar begint het COA met de verbouwing van nog een pand, ook eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, dat daarna kan worden ingezet als het nodig is.

De gekozen locaties zijn volgens een woordvoerder van het ministerie zo veel mogelijk „verspreid over het land” en er speelde mee „dat dit faciliteiten zijn die heel snel beschikbaar zijn, zodat er snel een oplossing is voor nu”.

Veel vragen bij gemeenten

De gemeenten zien nauwelijks hoe ze die noodopvang op zo’n korte termijn voor elkaar moeten krijgen. Is de beoogde evenementenhal wel geschikt voor vijfhonderd vluchtelingen, vraagt loco-burgemeester van Venray Cor Vervoort zich af. „Zolang wij de gevolgen van deze opdracht niet kunnen overzien, kunnen wij ook niet de verantwoordelijkheid hiervoor nemen”, schrijft hij in een persbericht.

Elders zijn er ook veel vragen: hoe snel kunnen die locaties worden ingericht? Welke voorzieningen komen erbij kijken? Hoelang blijven de asielzoekers, en wie dekt de kosten? De betrokken burgemeesters kregen daar nog geen antwoord op.

Waarnemend burgemeester Theo Bovens van Enschede onderhandelde dinsdagochtend al met betrokken partijen, nog voordat de brief aan de Tweede Kamer formeel binnen was, schetst zijn woordvoerder aan de telefoon. Bovens lichtte maandagavond de gemeenteraad in over de aanstaande aanwijzing, na een telefoontje van de staatssecretaris. Dat leidde tot consternatie. „De burgemeester snapt dat het besluit niet bij alle raadsleden goed valt”, aldus de woordvoerder. Maar om als gemeente in verzet te gaan, leek ook niet verstandig. „Dat zou alleen tot uitstel leiden. Het is immers bekend dat de nood hoog is.”

Het is niet voor het eerst dat het kabinet zo’n overvaltactiek toepast om onverwachte vluchtelingenstromen geplaatst te krijgen. Een dergelijke crisis in de asielopvang kwam eerder voor, in 2015 toen er veel vluchtelingen uit Syrië kwamen. Burgemeesters die nieuwe opvangcentra weigerden, werden door toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff openlijk „oncollegiaal” genoemd. Ook toen zette het Rijk gemeenten voor het blok: ze kregen een aanwijzing, de locaties moesten er komen. In het Drentse Oranje maakte Dijkhoff mee dat boze buurtbewoners de weg met auto’s blokkeerden. Een demonstrante belandde op de bumper van zijn dienstauto, het incident haalde het landelijke nieuws.

Niet structureel

Nu zijn het de burgemeesters die zich oncollegiaal behandeld voelen, blijkt uit de reacties. Burgemeester Reinie Melissant-Briene omschrijft Gorinchem als een gemeente die zich positief heeft opgesteld in het vluchtelingenvraagstuk. Haar gemeenteraad werkt aan een plan voor kleinschalige opvangcentra. Ze wil een structurele aanpak. Bij de NOS verwees ze naar een recent bij het COA ingediend plan om een riviercruiseschip in te zetten voor opvang. De aanwijzingsbevoegdheid die de staatssecretaris nu inzet, beschouwt ze als signaal dat betrokken partijen het asieldossier niet meer in goed overleg met elkaar kunnen oplossen: het „toont het failliet van het huidige opvangsysteem”. Andere burgemeesters hadden in ieder geval meer overleg gewild met het COA en het ministerie. Dat bleek niet mogelijk.

De staatssecretaris heeft de bevoegdheid onwillige burgemeesters te dwingen en betrokken gemeenteraden buitenspel zetten. Net als haar voorganger Dijkhoff dat in 2015 deed.

In 2015 maakte het ministerie nog afspraken met het COA, gemeenten en provincies om dergelijke ad hoc-besluitvorming als gevolg van nieuwe en explosieve instroom van asielzoekers te voorkomen. Er moest beter crisismanagement komen en vier permanent bemande landelijke opvangcentra voor het hele land, zo was de afspraak. En een aantal ‘satelliet-centra’ als die landelijke opvang toch vol dreigde te raken.

Vorig jaar was daar overeenstemming over bereikt. Maar een jaar later is het zelfs niet duidelijk waar die landelijke centra moeten komen. Vandaar nu de noodgreep.