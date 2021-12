Moniek Merkx: ‘We teren in op onze reserves, zowel mentaal als financieel’

Theatermaker Moniek Merkx. Foto Nienke Maat

Twee feestelijke kerstpremières, die van vorig jaar en dit jaar, moest Moniek Merkx (65) met lede ogen afgelasten. Ik ben er even niet was de eerste, bij Maas theater en dans waarvan ze jarenlang artistiek directeur was. Nu Zinderella door NITE (Noord-Nederlands Toneel en Club Guy & Roni) in samenwerking met Maas. Ook van haar voorstelling Lampje zijn al twee seizoenen veel optredens afgezegd.

Wat zijn de problemen waar je op dit moment mee te maken hebt?

„Als de trein van repetities eenmaal in gang is gezet, kun je die niet opeens stilzetten. Zo’n grote zaal-productie als Zinderella met een professionele cast waarin ook in iedere stad groepen jongeren meespelen kost minimaal twee jaar voorbereiding. Op dit moment werken we met zo’n veertig mensen. De première zou op 23 december zijn.

„Ondanks al die onzekerheid blijven we met plezier repeteren, elke dag weer. In het repetitielokaal voelen we saamhorigheid en energie, maar zoom je uit dan vraag je je wel af hoe het verder moet. We leven met de dag en maken steeds nieuwe scenario’s.”

Wat gaat er goed, wat niet?

„Misschien leert de pandemie ons dat de structuur van het theaterbestel niet altijd goed functioneert. Jaren van tevoren liggen premières en speelbeurten in de schouwburgen al vast. Dat zou losser kunnen. Bovendien moet iedereen zich elke vier jaar op hetzelfde moment met nieuwe plannen voor het Kunstenplan bewijzen. Dat impliceert dat je halverwege die periode al zenuwachtig wordt. Met alle nadelige gevolgen van dien.”

Wat is je grootste zorg?

„Door corona kan de jongste generatie nauwelijks aan de slag. Veel zzp’ers vallen ondanks de steun buiten de boot. Dat is bedreigend voor de hele sector. Onze organisatie moet dagelijks reserveringen annuleren of doorschuiven, zonder dat er inkomsten tegenover staan. Ook het publiek is onzeker: bij de eerste lockdown gunden ze ons nog het bedrag van het kaartje, maar nu is iedereen afwachtend. Wij als theatermakers teren echt in op onze reserves, zowel menselijk als financieel.”

Wat heb je nodig om te zorgen dat 2022 beter wordt dan 2021?

„Vertrouwen. Wat zowel het publiek als de sector nodig heeft is meer creativiteit en speelsheid in de programmering. Corona heeft ons geleerd dat jarenlang vooruit plannen en het eindeloos gedetailleerd controleren van overheidswege niet langer werkbaar is. Dat leidt alleen maar tot onderlinge concurrentie, iets wat niemand wil.”