Waarom jouw zorgpremie blijft stijgen

Het einde van het jaar nadert en dus is het tijd om te kijken of een overstap naar een nieuwe zorgverzekeraar zin heeft. Één ding is zeker: we betalen volgend jaar wéér meer zorgpremie. De kosten van de zorg blijken, ook los van corona, maar moeilijk te beteugelen - en dat voelen we in onze portemonnee. Kunnen we de zorg in de toekomst nog wel betalen en welke rol spelen verzekeraars daarin?