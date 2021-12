VN erkent 38 graden als hoogste temperatuur ooit gemeten in Noordpoolgebied

De hoogste temperatuur ooit gemeten in het Noordpoolgebied is door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dinsdag officieel vastgesteld op 38 graden Celcius. Het VN-orgaan noemt de buitengewoon hoge temperatuur „meer passend bij de Middellandse Zee dan bij de Noordpool”. Het regionale warmterecord werd gepeild op 20 juni 2020 in de Russische stad Verchojansk, tijdens een uitzonderlijke en langdurige hittegolf.

Het record ligt 18 graden hoger dan het gemiddelde dagelijkse maximum voor juni in het gebied. Volgens de WMO is de hoge temperatuur een „alarmbel” voor klimaatverandering. De extreme hitte van vorig jaar in de Noordpoolregio droeg volgens de organisatie bij aan de verspreiding van bosbranden, die over de bossen en veengebieden van Noord-Rusland raasden, waarbij recordhoeveelheden koolstof vrijkwamen. De hoge temperaturen in Siberië leidden destijds tot een „enorm verlies van zee-ijs” en zorgden er mede voor dat 2020 een van de drie warmste jaren ooit gemeten werd, schrijft de WMO.

Verchojansk ligt ongeveer 115 kilometer ten noorden van de poolcirkel. Het meteorologische station daar meet sinds 1885 temperaturen. Het kouderecord voor het Noordpoolgebied ligt sinds 1991 op 69,9 graden Celcius. Het noordpoolgebied is een van de snelst opwarmende regio’s ter wereld, het kwik stijgt daar meer dan twee keer zo hard als het wereldwijde gemiddelde.