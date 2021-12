Vertrouwen? Gelijk oversteken alsjeblieft

Toen mijn moeder als beeldschone jonge vrouw in Parijs woonde, kreeg zij tips om te voorkomen dat ze zou worden ontvoerd en terecht zou komen in de zogeheten blanke slavinnenhandel. Loop niet te dicht langs de huizen, zei men. En pas op voor oude vrouwtjes, want voor je het weet springen ze recht overeind en blijken het jonge mannen te zijn.

Deze tips gaf ze later, terug in Nederland en moeder geworden, aan mijn broer en mij door. Dus toen wij op een dag werden aangesproken door een oudere dame die vroeg of we haar tassen wilden dragen, riepen wij verschrikt nee en renden er vandoor. Tot op de dag van vandaag voel ik me daar schuldig over, want natuurlijk is dit gewoon echt een oud vrouwtje geweest. Denkt u niet?

Je hebt in het leven een mix nodig van voorzichtigheid en onverschrokkenheid. Je moet waarschuwingen serieus nemen, maar ook weer niet te serieus. Nou is dit moeilijk. Sterker nog, niemand kan het. Vooral in een wereld vol datalekken, beveiligingslekken en identiteitsfraude is het lastig te weten wie wie is en wie je met je bestaan kunt vertrouwen.

De bank wil dat ik online een identiteitsbewijs opstuur en daarbij een opname van mijn gezicht. Om te weten dat ik het ben, want ze vertrouwen de zaak niet. Maar hoe weet ik dat het de bank is? Ik kijk wel uit, zeg ik daarom. En ik vraag of ik kan langskomen om gelijk over te steken en elkaar van elkaars identiteit te overtuigen. Nee, zegt de bank. Waarmee ik in de zoveelste patstelling ben beland en weer eens vaststel dat het in de samenleving niet draait om vertrouwen, maar om vertrouwensverhoudingen.

Je kunt eindeloze enquêtes uitvoeren naar het vertrouwen van burgers in instituties, maar het zou interessanter zijn de vertrouwensverhoudingen in de maatschappij in kaart te brengen. Te onderzoeken of de ene partij wel of niet betrouwbaar is en de andere partij haar wel of niet terecht vertrouwt – en andersom.

Stel: je bent een zwangere vrouw en je krijgt een oproep om gevaccineerd te worden. Je weet niet wat je ervan moet denken. De overheid heeft door de tijd heen tegenstrijdige adviezen gegeven: eerst moeten zwangeren zich niet laten vaccineren, dan juist wel. Er spoken verhalen rond dat je onvruchtbaar wordt van vaccins, en die spookverhalen zijn niet alleen in de wereld gekomen door oorlogshitsers, maar ook doordat medisch onderzoekers in het verleden inderdaad keken of ze een vaccin konden inzetten voor anticonceptie.

Wie te vertrouwen? De farmaceutische bedrijven? Onlangs heeft Amnesty International nog gezegd dat die winst stellen boven mensenlevens en dat ze de mensenrechten niet respecteren; weliswaar zei Amnesty dat in een oproep tot méér vaccineren, maar het maakt de bedrijven er niet vertrouwenwekkender op.

Als zwangere vrouw weet je niet wie te geloven. Je hebt niet alleen de zorg voor jezelf, maar ook voor het nog niet geboren kind.

Je neemt geen vaccin. Afgaande op de huidige stand van de wetenschap heb je daarmee ongelijk, maar het besluit is niet ondoordacht of asociaal, en het is wrang dat je in een poging zorgvuldig op je gezondheid te letten toch ziek blijkt te kunnen worden. Je krijgt corona. Dan zeggen serieuze mensen dat je de consequenties van je onmaatschappelijke gedrag maar moet aanvaarden en zelfs dat ongevaccineerden geen recht hebben op zorg.

Deze melange van wederzijds wantrouwen vraagt om management: de eruit voortvloeiende tegenstellingen moeten worden bestuurd en daar komt de technologie te pas. De overheid schaft zich het instrument van de QR-pas aan. Dat zal de gemoederen tot bedaren brengen, want met zo’n instrument weet je precies wie wie is en wie wat heeft gedaan om waar toegang toe te krijgen. Het zal iedereen, zwanger of niet, een zetje geven in de richting van medewerking en betrouwbaarheid.

Maar de vertrouwensverhouding blijft een probleem, want nu laat jij wel je kaarten zien, maar de andere partij niet. Wie te vertrouwen? Experts waarschuwen dat de pas zich snel zal ontpoppen tot een toegangssysteem voor alle diensten en contracten. Dat overheden en bedrijven staan te popelen om de pas levensbreed in te voeren. Dat surveillancesystemen na tien jaar nooit meer worden gebruikt met de intenties waarmee ze zijn ingevoerd. Wat te doen?

Bij zoveel onzekerheid en gebrek aan gelijk oversteken is er ook goed nieuws. Ik heb een prijs gewonnen in de Grote Clubactie. Vijf euro aan tegoed bij een bedrijf in felicitatiekaarten. Om die te innen moet ik nog wel online mijn geboortedatum invullen, zodat het bedrijf kan controleren of ik meerderjarig ben en dus met het bedrag van vijf euro te vertrouwen. Ik kijk wel uit, zeg ik.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl