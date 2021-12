Verhalen van dwangarbeiders in de oorlog

Co, Cor, Wim, Pieter en Ben kunnen het navertellen. Het is lang geleden, maar ze weten nog veel, heel veel. Ze waren een jaar of zestien, zeventien toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Aanvankelijk ging hun leven min of meer zijn oude, gebruikelijke gang. Ze voetbalden, hadden afspraakjes met meisjes, gingen naar school, hingen rond, ze deden wat tieners altijd en overal doen. Maar langzaam werd het leven grimmiger. Ze hoorden steeds meer verhalen over de Arbeitseinsatz, tewerkstelling in Duitsland. Geen van allen had een idee wat dat inhield. Ze zouden het allemaal aan den lijve ondervinden.

In Gedwongen zijn hun verhalen door elkaar geweven tot een ooggetuigenverslag van jongens die onder sterk verschillende omstandigheden moesten zien te overleven.

Naarmate de bevrijding dichterbij komt wordt het eten schaarser, het werk zwaarder, het regime nog nietsontziender en de omstandigheden waaronder ze leven gevaarlijker. Ze lopen een steeds grotere kans gedood te worden door geallieerde bombardementen. Ben graaft tankgrachten en loopgraven, in het open veld, bij strenge vorst. Pieter werkt in een boomkwekerij, hij hangt rond. Wim werkt in de bouw, Co werkt in een bommenfabriek. Cor zit in een klein dorpje in Zuid-Duitsland. Hij werkt op een wijnboerderij. Hij maakt lange dagen, maar er is wijn genoeg om de moed er enigszins in te houden. Steeds vaker moet hij schuilen in de wijnkelder voor de geallieerde luchtaanvallen. Die kelder is overvol, het hele dorp zoekt er zijn toevlucht.

Op een avond, tijdens het zwaarste bombardement dat hij tot dan toe heeft meegemaakt, krijgt hij het zo benauwd dat hij de kelder uit vlucht. Hij verschuilt zich doodsbang achter een schuur, het enige waartoe hij nog in staat is is schietgebedjes prevelen. De vliegtuigen trekken weg en daarna is hij nooit meer bang. als het zijn tijd wordt, denkt hij, laat dan de dood maar komen. Ze doorstaan allemaal verschrikkelijke maanden en komen uiteindelijk meer dood dan levend in de loop van 1945 thuis. Over wat ze meegemaakt hebben praten ze nauwelijks meer. Ze moeten verder, het land moet worden opgebouwd en ze hebben, verwijten sommigen ze, voor de vijand gewekt.

Nu spreken ze vrijuit, in deze zeer indringende podcast, die tot doel heeft dat wij nooit zullen vergeten.