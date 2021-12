Daar lagen ze dan: twee halve maantjes van een onduidelijke soort papier, met een bijgeleverd zakje ‘zuur’ om ze mee te besprenkelen. Twintig minuten onder de ogen, zei het doosje, en: Voilà. Weg wallen! Hallo tweede jeugd! Wat voelde ik me dom. En schuldig. Dit grapje van 15 euro mocht dan van een ‘clean beauty’-merk komen, er is niets cleans aan een plastic verpakking voor eenmalig gebruik. Bovendien was het zinloos: de ware remedie tegen wallen (vaker naar buiten, vroeger naar bed) kende ik allang.

Precies op het juiste moment klonk daar de zachte, maar niet mis te verstane stem van Jessica DeFino in een podcast. Amerikaanse journalist, 32 jaar en expert op het gebied van de manipulaties van de beauty-industrie - want alleen zo kon ik mijn aankoop verklaren: zonder de honderden virtuele hints die ik dagelijks onbewust opving zou ik nooit van deze ‘eye pads’ gehoord hebben.

DeFino snapt dit soort zwakke momenten. Zij ontslaat de consument niet van alle verantwoordelijkheid, maar wel van een deel. Als klein meisje was ze zich al bewust van schoonheidsidealen, vertelt ze aan de telefoon vanuit New Jersey. „Op m’n vijfde liet mijn moeder me aan mini-missverkiezingen meedoen – lokaal en vrij goeiig, maar toch. Als tiener met een probleemhuid zag ik op tv popidolen Katy Perry en Alicia Keys reclame maken voor Pro-Active, een middel tegen acne waarvan de ingrediënten me nu doen huiveren. Ik heb het jaren gebruikt.”

Kapitalistische patriarchaat

DeFino maakt zich graag, vaak en welbespraakt kwaad. Haar boodschap is fantastisch tegengif voor de gelikte campagnes waarmee beautybedrijven vrouwen proberen in te lijven – DeFino’s teksten en filmpjes voelen als een welkom pak rammel.

Een zelfportret van Jessica DeFino. Foto Jessica DeFino

Vrouwen, trap er niet in. Beautymerken (óók de ‘groene’) zijn uit op je geld, je tijd en je gevoel voor eigenwaarde, en gieten je in een door het kapitalistische patriarchaat opgelegde mal. Sterren die een eigen lijn lanceren (en wat zijn het er veel, van Jennifer Aniston tot Ariana Grande en Scarlett Johansson) doen dat voor hun eigen portemonnee. ‘Self-care’ staat niet gelijk aan spullen kopen, ‘empowerment’ heeft niets met je uiterlijk te maken.

Zelf kwam DeFino hier door schade en schande achter. Na haar theaterstudie werkte ze een tijd als ghostwriter van reality-ster Khloé Kardashian. Ze schreef Khloé’s kittige quotes en kreeg prompt gratis producten toegestuurd, dure crèmes die ze allemaal uitprobeerde. De combinatie met stressvol werk bleek voor haar toch al gevoelige huid de genadeslag: ze ontwikkelde dermatitis, kreeg hormooncrème voorgeschreven en tenslotte had ze nauwelijks meer een huid over. Zelfs water was onverdraaglijk. Ze durfde haar huis niet meer uit. In diepe wanhoop begon ze alles te lezen over de huid, dat grote, mysterieuze orgaan. En ze stopte radicaal met smeren.

Inmiddels is er weinig dat DeFino níet weet. Van elk nieuw, gehyped ingrediënt zoekt ze met behulp van haar uitgebreide wetenschappelijk netwerk precies uit wat het doet. Middels een eigen nieuwsbrief (The Unpublishable) en Instagram bouwt ze gestaag aan haar reputatie. Een eerste boek is op komst, en haar huid is ook weer tot rust gekomen, met niets anders dan jojoba-olie en manukahoning.

Heeft ze nog tips? Ze aarzelt. Iedereen is anders. Dit wil ze wel zeggen: hou het simpel. „Laat je huid z’n werk zoveel mogelijk zelf doen. En vergeet niet diep adem te halen.”