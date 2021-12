Te lui en te gierig om sociaal te zijn

Een tijdje geleden bood een dakloze man me een krentenbol aan. Het was zaterdagochtend, de zon scheen, en ik was voor mijn doen uitermate vroeg wakker. Ik besloot tot een ommetje. Donsjas over mijn pyjama, net-uit-bed-haar. In het park nam ik plaats onder een populier. Een man met lang grijs haar passeerde. Ik kende hem van gezicht, soms zat hij op een bank bij de rozenstruiken als ik mijn hardloopronde maakte. Zijn spullen – slaapzak, spijkerjas – vervoerde hij in een winkelwagen. Op het opengeklapte kinderzitje lag een zak met pistoletjes, krentenbollen en stokbrood.

Hij stopte, wenste me vriendelijk goedemorgen. Samen keken we naar de nijlganzenfamilie bij de vijver. Twee volwassenen, vijf kuikens – nijlganzen broeden jaarrond. „Ze zijn altijd zo agressief”, zei ik. Hij haalde z’n schouders op. „Ze willen gewoon het beste voor hun kroost.” We praatten nog wat over het feit dat nijlganzen nauwer verwant zijn aan bergeenden dan aan ganzen. Hij vertelde dat zijn lievelingsboek Nils Holgersson was, over de jongen die op een gans over Zweden vliegt.

Bij ons afscheid wees hij op zijn winkelwagen. „De bakker was gul. Wil je ook?” Ik bedankte, zei dat ik al ontbijt in huis had. Hij lachte. „Oh, ik dacht dat je óók dakloos was!” En gaf me alsnog een krentenbol. „Eerlijk zullen we alles delen.”

Ik was de ontmoeting alweer bijna vergeten, tot ik vorige week in de stromende regen boodschappen deed. In de supermarkt klonk kerstmuzak, bij de kassa bleek de bonuskorting niet verrekend en onredelijk slechtgezind toog ik naar de klantenservice om alsnog mijn 3 euro op te eisen.

Bij de uitgang sprak een straatkrantverkoopster me aan. Ik maakte een verontschuldigend gebaar. Sorry, geen muntgeld. Een vriendelijk knikje. Volgende keer. De vaste riedel die ik afdraai als iemand me op straat om geld vraagt. Negen van de tien keer héb ik ook geen contant geld, maar dat is nauwelijks de echte reden. Mijn verontschuldiging is een automatisme, een holle frase uit hoffelijkheid. Eerlijker zou zijn om te antwoorden: ik ben te lui en te gierig om sociaal te zijn.

Al maanden maak ik me druk over coronavaccinfabrikanten die hun receptuur niet willen delen. Pfizer houdt vast aan zijn patentrecht, Moderna steggelt met de Amerikaanse overheid over het eigendomsrecht. Vorige week was op het journaal een item over Afrigen, een biotechnologiebedrijf in Zuid-Afrika dat normaliter is gespecialiseerd in cannabisolie en vitaminesupplementen. Nu is het bedrijf noodgedwongen bezig met de ontwikkeling van een eigen ‘Moderna-achtig’ vaccin. En dat alleen omdat de grotere fabrikanten zich ook te lui en te gierig tonen om sociaal te zijn.

Na afloop van het boodschappen doen ontdekte ik in mijn jaszak, zoekend naar de voordeursleutels, de 3 euro die ik bij de klantenservice had bedongen en direct weer was vergeten. Beschaamd liep ik terug om een straatkrant te kopen.

