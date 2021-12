Slachtoffers Amerikaanse turnarts Larry Nassar ontvangen honderden miljoenen

Amerikaanse sportbonden hebben een schikkingsakkoord van 380 miljoen dollar (340 miljoen euro) bereikt met honderden slachtoffers van turnarts Larry Nassar. Dat schrijven verschillende internationale media maandag. De schikking is een van de grootste ooit voor een zaak rond seksueel misbruik.

De Amerikaanse gymnastiekbond en het Amerikaanse olympisch comité zullen het bedrag uitkeren aan meer dan vijfhonderd slachtoffers van Nassar, onder wie winnaars van olympisch goud als Simone Biles, McKayla Maroney en Alexandra Raisman. Sommige slachtoffers zijn misbruikt door coaches en anderen binnen de sportwereld. Een onafhankelijk bemiddelaar moet nu beslissen hoe de schadevergoeding wordt verdeeld onder de slachtoffers.

Larry Nassar is veroordeeld tot ruim 300 jaar gevangenisstraf voor het bezitten van kinderporno en het aanranden van talloze (veelal minderjarige) turnsters. Turnsters beklaagden zich al in de jaren negentig over zijn gedrag. De zaak kwam pas in 2016 echt aan het rollen toen de The Indianapolis Star artikelen publiceerde over seksueel misbruik in de Amerikaanse gymnastiek.

