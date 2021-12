Seriemoordenaar Dexter krijgt een nieuwe kans

Alles wat ooit een succes was, komt uiteindelijk terug. In de filmwereld geldt die wetmatigheid al decennialang, en ook op het kleine scherm zien we die ontwikkeling steeds vaker. Alles draait immers om merkbekendheid. En dus belanden we nu in het tijdperk waarin dé seriepijlers van de jaren nul gestaag terugkeren op onze beeldschermen. The Sopranos kreeg onlangs een heuse prequelfilm (The Many Saints of Newark), Sex and the City heeft vervolgserie And Just Like That, en HBO loopt nu rond met het onzalige idee om Six Feet Under nieuw leven in te blazen: een serie die zo perfect eindigde, dat het eigenlijk strafbaar zou moeten zijn om alleen al na te denken over een vervolg.

Hoe anders was de nasmaak die we overhielden aan Dexter (2006-2013). De serie gold lang als een van dé pijlers van de ‘Gouden Eeuw van Televisie’, door een nieuw soort antiheld te introduceren als hoofdpersonage: de seriemoordenaar. Michael C. Hall kroop acht seizoenen lang in de huid van Dexter Morgan, een forensisch expert bij de politie van Miami, die er een schaduwbestaan als seriemoordenaar op nahield. De belangrijkste reden om tóch met hem mee te leven: hij doodde alleen mensen die het ernaar gemaakt hadden (vaak andere moordenaars).

Ongekende vrije val

Maar waar series als Mad Men en Breaking Bad tot het einde toe consistent bleven, zette Dexter na vier seizoenen een ongekende vrije val in. De serie werd in zekere zin slachtoffer van het eigen succes, want het vierde seizoen bleek in vele opzichten de absolute piek. Die reeks had immers alles wat de serie zo goed en verslavend maakte: een perfecte mix tussen suspense en zwarte humor, een hartverscheurend einde, en vooral een enge schurk voor de eeuwigheid, in de persoon van John Lithgows ‘Trinity Killer’.

Dexter haalde in de seizoenen die zouden volgen nooit meer hetzelfde niveau. Showrunner (de creatieve leider van een serie) Clyde Phillips zag de sleur precies op tijd aankomen, en vond het na vier reeksen wel welletjes. Het is een probleem dat bij meer successeries optreedt: zodra een van de kapiteins het schip verlaat, kan het lelijk van koers veranderen. Het mondde in het geval van Dexter uiteindelijk uit in een van de meest gehate serie-eindes aller tijden, waarin Dexter (spoiler alert) met zijn bootje een tropische storm in voer, om nooit meer terug te keren. In het laatste shot zagen we dat hij nog leefde. Het deed de reputatie van de serie bijna volledig teniet, want een slecht einde kan een serie tot in de eeuwigheid ruïneren (iets waar ook Game of Thrones last van heeft).

Herkansing

Voor Dexter-fans die na dat rampzalige laatste seizoen hopen op een herkansing, is het daarom een hoopvol signaal dat Phillips terugkeerde als showrunner voor Dexter: New Blood, een tiendelige miniserie die het schip weer enigszins op de koers van de eerste vier seizoenen moet terugbrengen.

Seacia Pavao/SHOWTIME

Phillips is het hopeloze einde daarbij niet uit de weg gegaan, vertelt hij in een Zoom-interview: „Als de serie ooit zou terugkeren, vond ik dat er een totaal nieuwe richting moest worden gekozen. Dexter is een serie waar ik altijd met een goed gevoel aan terugdenk – vooral aan de eerste seizoenen. Mede daarom vond ik het ook mijn plicht om de serie te ‘bevrijden’ van het onbevredigende einde. Teleurgestelde fans moeten weer van Dexter gaan houden. Maar ik wilde het einde tegelijkertijd niet negeren: ik kan niet doen alsof dat laatste seizoen een droom was, of dat de gebeurtenissen nooit hebben plaatsgevonden. We erkennen het einde, en gebruiken het juist om een nieuwe weg in te slaan.”

Mede daarom heeft Phillips in Dexter: New Blood voor een totaal nieuwe setting gekozen. Een kleine tien jaar na zijn ‘dood’ leidt Dexter een teruggetrokken bestaan in de bossen van Iron Lake (een fictief plaatsje in de staat New York). Hij gaat inmiddels door het leven als ‘Jim Lindsay’, een geliefde dorpeling die zijn brood verdient in een jachtwinkel en een relatie heeft met de lokale politiechef. Dexter lijkt zijn donkerste neigingen daarmee prima onder controle te hebben, want zelfs een hert doden, lukt hem niet zonder gewetenswroeging. Maar de titel van deze miniserie doet natuurlijk direct vermoeden dat Dexter dit kunstje niet lang zal volhouden. De setting mag dan totaal anders zijn: uiteindelijk komt ‘The Dark Passenger’ (Dexters benaming voor zijn moordneigingen) altijd weer bovendrijven.

Voor Phillips was de keuze voor de bosrijke nieuwe setting een logische, zeker ten opzichte van het zonnige Miami waar de eerdere serie zich afspeelde. „Als we waren teruggegaan naar Miami, was dit in feite gewoon het negende seizoen geweest. Maar Michael en ik wilden per se dat dit heel iets anders zou worden, en niet zomaar een simpel vervolg. Doordat we Dexter verhuizen naar een totaal nieuwe, en vooral stille omgeving, liggen er immers veel minder verleidingen op de loer. Het is geen stad als Chicago, waar je wellicht op elke straathoek een bad guy kunt treffen. Maar aan de andere kant: dit is Dexter, dus er gaan uiteindelijk natuurlijk wel doden vallen …”

Andere seriemoordenaars

Toch roept deze ‘herstart’ ook de vraag op wat Dexter een kleine tien jaar later nog te zoeken heeft in het moderne serielandschap, waarin de seriemoordenaar een redelijk salonfähig hoofdpersonage is geworden (zie series als Killing Eve, Hannibal en You).

Phillips: „Dexter werd groot in het tijdperk van antihelden als Tony Soprano en Walter White, en die antiheld is allesbehalve verdwenen: kijk maar naar Jodie Comer in Killing Eve of naar Jason Bateman en Laura Linney in Ozark. Het zijn verschrikkelijke mensen waar we niets om zouden moeten geven, maar tóch doen we dat voortdurend. Ik zou zelf ook nooit iets willen maken over een figuur als Batman, een simpele held die alles om de juiste redenen doet. Daarin zit totáál geen complexiteit of controverse.”

„De antiheld blijft het meest interessante personage voor een film of serie, en Dexter is dat met al zijn gebreken al helemaal. Zijn leven is een voortdurende worsteling, en hij neemt het publiek mee in die gevoelens door zijn voice-over. Het maakt hem menselijk, en niet zomaar een of andere vreselijke seriemoordenaar. We begrijpen waarom hij doet wat hij doet, omdat we altijd ‘in zijn hoofd’ zitten. Hij kan de stemmen van zijn demonen nooit helemaal onderdrukken, en dat maakt hem nog steeds een waanzinnig interessant personage.”

En toegegeven: Dexter is met al die gebreken inderdaad nog steeds een eindeloos fascinerend seriepersonage, dat ook anno 2021 allesbehalve gaat vervelen. De eerste zes afleveringen die we tot nu toe konden zien, smaken absoluut naar meer. Want uiteraard schuilt er ook in Dexters nieuwe, ‘stille’ woonplaats allerlei rot onder het oppervlak. Ook in Iron Lake is een seriemoordenaar actief, en Dexter wordt binnen mum van tijd natuurlijk onvermijdelijk ingehaald door zijn verleden. Dat blijkt vooral wanneer zijn puberzoon onverwacht op de stoep staat. De titel New Blood krijgt dan vrijwel direct iets onheilspellends, want ‘The Dark Passenger’ kan best wel eens iets erfelijks zijn.

Die mix van suspense, zwarte humor en hier en daar wat bloedvergieten, pakt in deze miniserie ouderwets goed uit, zonder dat er té veel op het verleden wordt teruggegrepen. Maar dit vervolgdeel spoelt vooral eindelijk de nare bijsmaak van die verschrikkelijke finale weg. Want ook Phillips zag voor aanvang van het project in dat er veel moest worden goedgemaakt om weer in een goed blaadje te komen bij de fans. „Het was ons belangrijkste doel om de serie in ere te herstellen. Als je een willekeurige top-10 van slechtste serie-eindes opzoekt, staat Dexter op elke lijst. Wij wilden het beter doen, door de – gerechtvaardigde – frustratie van het publiek te gebruiken als een motor om het verhaal dit keer véél beter te vertellen. Volgens mij is dat goed gelukt.”

Miniserie Dexter: New Blood Van: Clyde Phillips. Met: Michael C. Hall, Jack Alcott, Julia Jones, Jennifer Carpenter. Vanaf 20 december zijn de eerste zeven afleveringen te zien op NPO Plus. Afl. 8 t/m 10 verschijnen op de drie maandagen erna. Vanaf 3 januari ook elke werkdag op NPO3. ●●●●●