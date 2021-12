Het alledaagse leven van sekswerkers: door de huiselijkheid heen sijpelt ook tragiek

‘Are you allowed to show that on tv?” vraagt de kolossale naakte Duitser als de sekswerker op hem klimt. „Ik ga blurren, hoor,” zegt de cameravrouw buiten beeld. „We’re blurring the action”, verduidelijkt de sekswerker terwijl er inderdaad een vage vlek in beeld verschijnt ter hoogte van ‘the action’. Even eerder heeft de vrouw al, liggend op bed met blote borsten, goedgeluimd uitgelegd dat sommige dingen duurder zijn: „Anaal vergt wat voorbereiding. Als je extra saus op je broodje wil, snap je, betaal je ook voor de extra saus.”

De vierdelige docuserie Seksengelen (PowNed) begint met een duidelijk statement, dat de beroepstrots en frustratie van de erin geportretteerde sekswerkers benadrukt. Niemand heeft ze gedwongen, maar toch „behandelt de samenleving ze als uitschot”. Regisseur Sahar Meradji wil het oudste beroep van de wereld in zijn meest alledaagse vorm laten zien. Ze filmt haar hoofdpersonen Emma, Lolita, Linda en Moira terwijl ze aan het werk zijn, tijdens het douchen voor een afspraak en als ze hun administratie bijwerken.

Inderdaad spat de alledaagsheid van de scènes. Zo zien we hoe Emma voor ze aan het werk gaat nog even haar tweejarige dochter troost die zich met een onverklaarbaar pijntje bij haar moeder meldt. Ze werkt vanuit een bijhuisje dat aan haar gewone woning vast zit. „Soms komt er een klant, dat duurt een halfuurtje en dan ben ik weer klaar.” Haar man zit intussen te gamen of hij saust een muurtje (ze zijn aan het verbouwen). „Het is niet dat ik denk, ik ga meedoen of zo.” Emma is inderdaad na een halfuurtje terug: „Het was niet erg boeiend. Dat klinkt wat lullig, maar ja.”

Op de huiselijke taferelen is niet bezuinigd bij het maken van Seksengelen, maar op de seks ook niet. Zo legt Linda aan de hand van beelden uit dat ze veel plezier beleeft aan het maken van hardcore pornofilms en laat Moira vastleggen hoe ze als SM-meesteres een video opneemt. (Een soort ‘alles wat u altijd wilde weten over wasknijpers maar niet durfde te vragen’, maar dan anders.)

Ultieme girlfriend experience

De 27-jarige Lolita wil haar klanten de „ultieme girlfriend experience” geven. Ze strooit rozenblaadjes over haar bed en trekt een kostuumpje aan voor een verlegen jongeman met een petje. De camera blijft in de woonkamer als Lolita en haar klant de slaapkamer binnengaan en hij aankondigt dat het „een goeie explosie kan worden”. Door zo’n intiem zinnetje ga je je eigenlijk meer een voyeur voelen dan door het bloot in beeld.

Na afloop krijgt de kijker Lolita’s verrichtingen doorgegeven („ze heeft hem oraal bevredigd, daarna hebben ze twee seksstandjes gedaan en is hij klaargekomen”) alsof er iets aangekruist moet worden op een bingokaart. Lolita moet snel door. In het kwartiertje voordat haar volgende klant zich meldt, maakt ze snel een bordje roerei voor zichzelf klaar. Tussen de happen door prepareert ze de speeltjes die ze nodig denkt te hebben. Na de derde klant van de dag is ze doodop, zegt ze.

In weerwil van de goede moed, sijpelt er tragiek door de huiselijkheid heen. We zien hoe Emma chagrijnig zit te wachten op een klant die niet verschijnt, wat elke week wel een keer blijkt te gebeuren. Toch vierhonderd euro per maand, rekent ze voor. Lolita neemt DNA-spray mee naar een afspraak met een man over wie ze in de collega-app slechte verhalen heeft gehoord. Linda vertelt over een angstig uur met een klant vol coke die wilde dat ze een negenjarig meisje speelde en hem ‘pedo’ noemde.

Zo biedt Seksengelen bij vlagen illusieloos realisme. Wanneer Meradji doorvraagt over wat ze voelt tijdens de seks, zegt Emma uiteindelijk: „Ik voel het wel, maar er zit geen gevoel bij.”