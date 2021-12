Producent Lauren Schmidt Hissrich: ‘Ik wilde een serie voor iederéén maken’

Vóór Squid Game was er The Witcher. Kort na de release in december 2019 werd deze grote fantasyserie de best bekeken originele titel op Netflix. Tientallen miljoen huishoudens bekeken de verfilming van de gelijknamige fantasyboeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. De serie over ‘hekser’ Geralt van Rivia (Henry Cavill), prinses Cirilla (Freya Allan) en magiër Yennefer van Vengerberg (Anya Chalotra) raakte een snaar bij fans van het genre en luidde het begin in van een reeks soortgelijke fantasyproducties, zoals Locke & Key (2020), Shadow and Bone (2021) en The Wheel of Time (2021).

Bedenker en producent Lauren Schmidt Hissrich maakte fantasy met The Witcher naar eigen zeggen toegankelijker. „Er was voor ons al een verschuiving gaande, maar de poortwachters die vonden dat het vooral een genre voor en door mannen was, waren nog steeds actief.” Vanuit een hotelkamer in Londen staat ze de internationale pers enthousiast te woord, want op 17 december gaat op Netflix het tweede seizoen in première. „Ik houd persoonlijk ook enorm van fantasy”, vertelt ze NRC. „Ik wilde het daarom graag voor iederéén maken, een serie waar fans van over de hele wereld zich in zouden kunnen herkennen. Met sterke mannelijke en vrouwelijke personages en een omvangrijke wereld waar iedereen in gezien wordt.”

Opvolger Game of Thrones

In 2019 liep de succesvolle fantasy-serie Game of Thrones na acht seizoenen ten einde. Hollywood draaide overuren op zoek naar een soortgelijk succes. Netflix zag veel potentie in The Witcher en lanceerde de serie met veel tamtam. De vergelijkingen met Game of Thrones werden veel gemaakt. „Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat die vergelijking wordt gemaakt”, zegt Schmidt Hissrich daarover. „Ik hoop natuurlijk dat we uiteindelijk zo succesvol zullen worden. Maar behalve dat we beide epische fantasyseries zijn, die plaatsvinden in verschillende koninkrijken en werelden, zijn we heel verschillend. The Witcher is minder ernstig, het gaat vooral om de humor en de draak steken met onze eigen personages. Ik hoop dus dat de serie ook echt zijn eigen ding is.”

Geralt van Rivia, de voor fans van de boeken en populaire videospellen beroemde hekser (of monsterjager) aan wie The Witcher haar naam dankt, wordt gespeeld door Superman-acteur Henry Cavill. Als fervent gamer jaagde hij de rol van Geralt ruim vier jaar geleden actief na. In hetzelfde Londense hotel, met zijn hond Kal aan zijn zijde, noemt hij het succes inmiddels een privilege én een verantwoordelijkheid. „Als we een voorbeeld zijn voor andere makers, is het aan ons om ervoor te zorgen dat we ook blijven verbeteren en zo trouw mogelijk blijven aan Sapkowski’s woorden. Dankzij zijn boeken, de drie fantastische videospellen die daaruit volgden en de hordes fans over de hele wereld die houden van zijn genuanceerde moraliteit, zijn wij hier.”

Fans tevreden houden

Maker Lauren Schmidt Hissrich voelt daarom enige druk om die horde tevreden te houden. „Fans van de boeken spelen niet per definitie ook de spellen en vice versa. Waar wij vrijheden kunnen nemen met het bronmateriaal om een hele serie te maken, hebben de makers van de spellen dat natuurlijk ook gedaan, dus zijn de verhalen die daarin worden benadrukt anders dan wat lezers van Andrzej Sapkowski’s acht boeken kennen. Toch komen al die fans nu bij elkaar in afwachting van de serie, met het idee dat dit voor hen is. Dat moeten we natuurlijk wel in acht nemen en ik hoop dat we iedereen kunnen blijven verrassen.”

Het was uiteindelijk bijna een zegen dat de opnames in februari 2020 door de coronapandemie na vier weken stil kwamen te liggen. Toen hadden de makers namelijk ineens maanden extra de tijd om de scripts te verfijnen en aan te scherpen. „Ik zou natuurlijk nooit meer in die situatie willen zitten”, benadrukt Schmidt Hissrich direct. „Maar de ruimte die het ons gaf in creatieve zin, heeft ons uiteindelijk wel geholpen het tweede seizoen te verbeteren. Het was ineens mogelijk naar het geheel te kijken, omdat ik aflevering één tot acht in één keer achter elkaar kon lezen. Zo konden we ook de persoonlijke momenten met onze personages verder uitdiepen.”