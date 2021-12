Ouders en scholen zijn vooral geïrriteerd door de onberekenbaarheid van het kabinet

Het zijn maar vijf schooldagen en ach, wat leert een kind nou nog in die laatste week voor de kerstvakantie? Voorstanders van de dinsdagavond plots aangekondigde schoolsluiting relativeerden al snel de gevolgen van het besluit.

Maar is de week extra vakantie wel het echte bezwaar? Het is vooral de onberekenbaarheid van het kabinetsbeleid die scholen en ouders irriteert. Voorzitter van alle basisschool-besturen Freddy Weima: „We weten hoe belangrijk school voor leerlingen is, dat was nou juist dé reden om scholen open te houden.”

Er werden recent nog toezeggingen gedaan dat een schoolsluiting niet meer zou gebeuren. Op 18 november zei OMT-lid Károly Illy, tevens voorzitter van de kinderartsen, in NRC dat er „geen sprake van” was dat de scholen weer zouden sluiten. Hij betreurt de sluiting en vooral de onduidelijkheid, zegt hij nu in een reactie. „Maar het feit dat 1,3 miljoen kinderen op vrijdag 24 december in de klas zouden zitten en de volgende dag aan het kerstdiner met opa en oma, vinden we toch te riskant.” Hij zal zich er „heel sterk voor maken” dat de scholen op 10 januari weer opengaan.

Ook onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) leek vastberaden. Hij twitterde vijf dagen geleden nog dat hij de scholen open wilde houden: „Dat is en blijft onze inzet, ook rond de kerstvakantie.” Maar Slob legde het af tegen aanhoudende druk vanuit het OMT. Dat wil, uit angst voor de zeer besmettelijke Omikronvariant, dat basisscholieren thuisblijven.

Daarmee worden kinderen, die zelf nauwelijks ziek worden van corona, opnieuw ingezet om het virus in te dammen. Zelfs nu de overgrote meerderheid van de ouderen volledig is gevaccineerd. Maar die nog níét zijn geboosterd – een campagne die even traag op gang komt als de eerste vaccinaties een jaar geleden.

Ook de tweede basisschoolsluiting, die een jaar geleden op 16 december begon en duurde tot 18 januari, kwam er omdat het OMT wilde dat ouders thuis zouden blijven. Voor middelbare scholieren duurde die overigens veel langer.

Opgelucht of boos

Onder ouders, leraren en schoolleiders is de stemming intussen verdeeld. De ene groep is opgelucht, de andere boos. Volgens Lobke Vlaming, voorzitter van belangenorganisatie Ouders&Onderwijs zijn veel ouders geïrriteerd vanwege de aanhoudende onduidelijkheid. Bovendien moeten de meesten naar hun werk en zijn scholen niet verplicht om afstandonderwijs aan te bieden. Met als gevolg dat opa’s en oma’s volgende week waarschijnlijk massaal worden ingezet als oppas. „Komt bij dat de binnenspeeltuinen, dierentuinen en pretparken wél gewoon openblijven. Je kunt je afvragen wat dan de zin is van een schoolsluiting.”

Lees ook over de leerachterstanden: Leerlingen halen coronavertraging snel in – maar dat lukt niet iedereen

Dinsdag kwamen de onderwijsbonden en de PO-raad (de basisschoolbesturen) met een verklaring. Daarin schrijven zij dat het organiseren van afstandsonderwijs „op deze termijn niet meer van scholen gevraagd kan worden”.

Zijn achterban is „verontwaardigd” over het besluit, zegt Weima, van de PO-Raad. Niet alleen omdat de scholen nu voor de derde keer moeten sluiten, ook omdat het besluit zo laat komt. „Scholen horen een paar dagen van tevoren dat ze dicht moeten. Daar is geen onderwijs op in te richten. En het is niet voor het eerst. We worden voortdurend overvallen door plotselinge kabinetsbesluiten.”

De frustratie is volgens Weima ook groot, omdat er tot nu toe geen enkele reactie is geweest vanuit het demissionaire kabinet op de vraag of leraren, net als artsen en verpleegkundigen, hun boosterprik eerder kunnen krijgen dan leeftijdgenoten.

Scholen kampen al weken met coronabesmettingen onder leerlingen en leraren. Er werden geregeld klassen naar huis gestuurd, omdat er te veel kinderen besmet bleken of omdat er geen vervanging was voor een zieke docent. Voor sommige scholen was de situatie onhoudbaar, zegt Weima. Maar dat betekent niet dat je álles dicht moet gooien. „Scholen die dat willen, zouden eerder kunnen sluiten. Maar er zijn ook veel scholen die open willen blijven.”

De laatste week voor Kerst is belangrijk voor jonge kinderen. Het jaar wordt vaak feestelijk afgesloten met een kerstontbijt of kerstdiner in de klas. Die rituelen zijn minstens zo belangrijk als de tafels oefenen, blijkt uit verschillende onderzoeken naar de gevolgen van corona op de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. „Die krijgt opnieuw een grote knauw”, zegt Weima. Sommige scholen halen nu nog snel de kerstvieringen naar voren, waardoor in verschillende klassen het kerstontbijt aanstaande vrijdag wordt geserveerd.

Kritiek van artsen

De kritiek op schoolsluiting komt niet alleen van ouders en scholen. Ook sommige artsen spreken zich ertegen uit. Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichte innovatie (Radboud Universiteit), zegt: „De maatregelen vallen onevenredig de kant op van kinderen en jongvolwassenen. Zij moeten de kans krijgen zich op te maken voor de toekomst. Het eerder sluiten van scholen past daar niet bij, ook niet gezien de dalende besmettingscijfers.” Internist en infectieziektedeskundige Jeroen van der Hilst schreef donderdag op LinkedIn: „Als je de trend van afnemende besmettingen combineert met de effectiviteit van de boosterprik om opnames te voorkomen, dan is het op zijn minst voorbarig om nu te pleiten voor schoolsluiting. Zeker gezien het bewezen zeer beperkte effect hiervan op de epidemiologische curve.”

Het is maar de vraag of de scholen na 9 januari, wanneer de kerstvakantie voorbij is, weer opengaan. Tot nu heeft vrijwel elke beperkende maatregel langer geduurd dan aanvankelijk werd aangekondigd. Weima: „Ik hoop vurig dat dat dit keer niet zo is.”