Oppervlakkige kennismaking met hoogbejaarde scholier in docu ‘Gogo’

Documentaires over geïnspireerde leraren die een klas van achterstandskinderen op sleeptouw nemen zijn er volop. Gogo van de Franse documentairemaker Pascal Plisson onderscheidt zich in zoverre van het bekende stramien dat zijn film nu eens de blik richt op een bijzondere en inspirerende leerling. Plisson volgt in zijn documentaire Priscilla Sitieni, die door het leven gaat als Gogo. Ze leeft in een dorp in het noordwesten van Kenia, waar ze als vroedvrouw honderden baby’s ter wereld heeft geholpen. Met haar 94 jaar is ze vermoedelijk ’s werelds oudste leerling op een basisschool.

Gogo kon zelf als meisje niet naar school – haar vader vond dat ze zich beter met de verzorging van het vee kon bezighouden, vertelt ze in de film. Ze was haar hele leven analfabeet. Misschien juist daarom is ze zich scherp bewust van het belang van onderwijs aan meisjes. Een deel van haar achterkleinkinderen heeft nog altijd niet de mogelijkheid om een school te bezoeken. Dat zit haar zo dwars dat ze zich laat inschrijven op een school. Zo kan ze in elk geval zelf het juiste voorbeeld geven door alsnog te leren lezen en schrijven.

Plisson maakte zich ook verdienstelijk met natuurfilms. Dat is af te zien aan zijn mooi geschoten documentaire over deze bijzondere vrouw. Maar hij zet zo exclusief in op het vertellen van een zo warm, menselijk en toegankelijk mogelijk verhaal dat het simpelweg verschaffen van broodnodige informatie er volledig bij inschiet. Wie een documentaire óók wil zien om er iets van op te steken, is bij Plisson aan het verkeerde adres; ironisch wellicht in een documentaire over het belang van educatie.

Gogo blijft steken in algemeenheden over hoe belangrijk onderwijs is; onderwijs wordt ook hier weer al te gemakkelijk als een wondermiddel voor alle mogelijke vormen van onrecht en achterstand gepresenteerd. Over de specifieke omstandigheden van de school en de levens van de leerlingen in dit deel van oostelijk Afrika komt de kijker zo goed als niets te weten. Blijft over een portret van een krachtige en uitzonderlijke vrouw, maar zelfs bij die hoofdpersoon komt Plisson niet veel verder dan een vluchtige eerste kennismaking. De filmmaker heeft een prachtig gegeven in handen, maar doet er vervolgens niet veel mee.

Documentaire Gogo Regie: Pascal Plisson. In: 22 bioscopen ●●●●●