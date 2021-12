Ook VVD en ChristenUnie stemmen in met coalitieakkoord

Na CDA en D66 hebben ook de fracties van de VVD en ChristenUnie ingestemd met het coalitieakkoord. Plaatsvervangend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans zei dat dinsdagavond op het Binnenhof. Wel gaat ze nog „enkele punten bespreken” met de informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes. Ze vertelde niet om welke plannen dat ging. Volgens Hermans is „het akkoord in totaliteit positief ontvangen”.

Ook de ChristenUnie-fractie is akkoord met de gemaakte afspraken. Volgens partijleider Segers is de fractie „grondig” door de tekst gegaan. „Er is tevredenheid over. Er zijn een aantal punten die er zo niet in hadden gehoeven.” Toch noemde hij het „een goed akkoord” waar „veel van onze idealen inzitten”. Segers noemde de medisch-ethische thematiek - waarvan de standpunten van zijn partij flink botsen met die van D66 - een „heel ingewikkeld en spannend thema waarover de meningen flink verschillen”.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Fracties CDA en D66 stemmen in met regeerakkoord