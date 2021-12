OM: iedere online bedreiging aanpakken is ‘onbegonnen werk’

Voor Marion Koopmans is de grens bereikt. Op Twitter deelde ze maandagavond nieuwe verwensingen die haar werden toegemaild. Daarin werd ze onder meer een „vuil goor monster van Dachau” genoemd. De afzender schreef het te betreuren dat Koopmans, hoogleraar virologie (Erasmus MC) en lid van het Outbreak Management Team, nog niet „door de kop” is geschoten. Koopmans riep de Vereniging van Universiteiten en het Openbaar Ministerie op om van dit soort intimidatie en bedreiging „echt werk” te gaan maken. Het Erasmus MC doet aangifte.

In een schriftelijke toelichting laat Koopmans weten een maatschappelijke discussie te willen aanzwengelen. „Dit gaat niet zozeer over mij.” Koopmans ziet al jaren een verruwing in de politiek, op sociale media, in de bejegening van zorgverleners, journalisten en wetenschappers. Ze noemt dit een „collectief issue”.

Wordt er inderdaad niet ‘echt werk’ gemaakt van online intimidatie en bedreiging? Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil daar niets van weten, in ieder geval als het gaat om politici. De politie kent een speciaal Team Bedreigde Politici. De rechercheurs daar hebben het steeds drukker. In 2020 werd er 600 keer melding gedaan van bedreiging van politici. Volgens het OM ging het in 274 gevallen om strafbare bedreiging. Een jaar eerder waren er 393 meldingen, waarvan 206 strafbare bedreigingen. Cijfers over dit jaar zijn er nog niet. Maar de toename lijkt zich voort te zetten, aldus de woordvoerder.

Hij wijst erop dat er steeds meer zaken voor de rechter komen. Dat waren er 43 in 2020 tegen 15 een jaar eerder. Vanwege anonimiteit op internet lukt het lang niet altijd om de daders te vinden. Veel bedreigingen worden gedaan door minderjarigen. Met 42 van hen werd in 2020 een „berispend gesprek” gevoerd. Volgens de woordvoerder heeft het OM genoeg capaciteit om de bedreigingen van politici te onderzoeken. Er werden dit jaar onder anderen bedreigers veroordeeld van premier Mark Rutte (VVD), minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66).

Waar ik toe oproep, is om elkaar weer te respecteren Gerrit van der Burg OM-topman

Kaag was aanwezig bij de zaak tegen haar bedreiger. Een 43-jarige man had in een openbare Facebookgroep geschreven dat hij de minister aan zou vallen en zou verwonden tot ze „dood is, of nooit meer haar functie kan uitvoeren”. Hij noemde er een datum en tijdstip bij. „Hoe veilig ben ik nog? Hoe veilig zijn mijn man en kinderen?”, hield Kaag de verdachte voor. Hij werd tot vijf maanden celstraf veroordeeld, waarvan twee voorwaardelijk.

Waar het gaat om bedreigingen buiten de politiek is er bij het OM wel een capaciteitsprobleem. „Het is door de hoeveelheid onbegonnen werk om iedere bedreiging of belediging op internet strafrechtelijk aan te pakken”, schrijft het parket-generaal dinsdag in een persbericht. „Waar ik toe oproep, is om elkaar weer te respecteren en de verhoudingen weer te normaliseren”, zegt OM-topman Gerrit van der Burg in het persbericht.

Bedreigde wetenschappers

Als regelmatig pleitbezorger van vaccinaties ontvangt ook rechtsfilosoof Roland Pierik van de Universiteit van Amsterdam vaak nare berichten. „Dat begon al jaren geleden, toen ik vaccinatie van kinderen bepleitte om de vaccinatiegraad bij mazelen omhoog te krijgen. Als ik me nu uitspreek voor een vaccinatieplicht wordt het ook direct weer erger”, zegt Pierik.

Hij wijst erop dat de Vereniging van Universiteiten wel degelijk actie onderneemt. In oktober verscheen een handreiking voor bedreigde wetenschappers, waarin wordt uitgelegd welke stappen ze kunnen nemen. Ook wordt volgens Pierik aan een „gezamenlijk loket” gewerkt waarnaar wetenschappers dreigberichten kunnen doorsturen. „Misschien dat er bij de analyse daarvan mensen of patronen worden herkend.” Anonimiteit op sociale media verbieden zou volgens Pierik ook helpen. „Maar in onvrije landen is dat vaak de enige manier om kritiek te uiten.”

Pierik vreest dat de oproep van het OM om elkaar weer te respecteren weinig uithaalt. „Deels moeten we accepteren dat dit probleem er is. Je kan niet alles strafrechtelijk vervolgen. Vroeger had je op iedere lagere school ook ‘bullies’. Die zijn er online ook.”