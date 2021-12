Nieuwe seizoen van ‘The Witcher’ is geslaagd

The Witcher, het personage uit de pen van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski, werd in 2007 wijdverbreid bekend door een immens populaire spelcomputerserie waarin Geralt, een gemuteerde vechter die in te huren is in de strijd tegen de monsters in de vier koninkrijken, kleine en grote queesten moest overwinnen. De Netflix-adaptatie leek in de eerste afleveringen nog te worstelen met de toon. Tijdens de dagelijkse strubbelingen van The Witcher (‘hekser’) werden in korte tijd sterk wisselende personages geïntroduceerd en de losse verhaallijnen leken niet direct te landen in de brede achtergrond van het fantasy-universum.

Het tweede seizoen begint vlak na de slag om de plaats Sodden en heeft een duidelijke focus. De relatie tussen de stugge Geralt en zijn beschermeling Ciri (Freya Allan), de ontheemde troonopvolger van Cintra met ontluikende magische krachten, staat centraal. De tovenaar Yennefer van Vengerberg, een personage dat fenomenaal wordt vertolkt door Anya Chalotra, was doorslaggevend in de strijd tegen de overheerser uit Nilfgaard, die tegen alle verwachtingen in werd verslagen. Maar de oorlog tussen de verschillende volkeren en de daarmee gepaard gaande onderdrukking en xenofobie woekeren nog voort.

Meer in balans

De toon van het nieuwe seizoen is overwegend serieus en voelt meer in balans, ondanks de korte zijpaden die alsnog worden ingeslagen. Een welkome afwisseling is het shot van een kapotgeslagen luit. De hereniging van de geslepen Yennefer en de overmoedige bard Jaskier (Joey Batey), die nog altijd met heftige uithalen zingt over de heldendaden van The Witcher, gaat niet zonder slag of stoot. Toch blijft de serie indringend. De spanning wordt knap opgebouwd in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, als The Witcher in het huis van een vervloekte vriend belandt. De oude kennis van de demonenvechter richt zich tot de jonge Ciri als hij concludeert dat monsters niet uit de lucht komen vallen, maar zijn ontstaan door daden uit het verleden. Over legendes en tovenarij wordt niet kinderachtig gedaan, sprookjesachtige vertellingen worden gecombineerd met horrorelementen. De meerwaarde van de tv-versie van The Witcher is voelbaar.