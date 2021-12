Lerarentekort in grote steden fors gestegen

Het lerarentekort op basisscholen in de vijf grote steden is fors gestegen tot gemiddeld 15 procent. Scholen in achterstandswijken kampen met een veel groter tekort dan scholen in betere wijken.

Dat blijkt uit het eerste landelijke onderzoek naar het lerarentekort, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Almere spant de kroon. Op de 76 basisscholen in Almere heeft 16,2 procent van de klassen geen bevoegde leraar, op de 165 basisscholen in Den Haag 16 procent niet. Op de 248 Amsterdamse basisscholen heeft 15,3 procent van de kinderen geen bevoegde leraar en op de 164 Rotterdamse basisscholen 12 procent niet. Landelijk is het tekort aan basisschoolleraren 8,6 procent.

De cijfers zijn een optelsom van het aantal openstaande vacatures en de verborgen tekorten. Bij dat laatste gaat het om tekorten die (vaak tijdelijk) worden opgelost door bijvoorbeeld klassen samen te voegen of mensen voor de klas te zetten die geen lesbevoegdheid hebben.

In vergelijking met de laatste meting in de grote steden, van februari dit jaar, zijn de tekorten gegroeid. Amsterdam had tien maanden geleden nog een tekort van 12,5 procent. De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, PvdA) noemt de stijging naar 15,3 procent „een drama”. Wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, CDA) in Den Haag noemt het „heel zorgelijk”. „De problemen versterken elkaar. Juist de scholen waar kinderen het meeste onderwijs nodig hebben – omdat er thuis problemen zijn of omdat de ouders geen Nederlands spreken – hebben de grootste tekorten. Dit heeft gevolgen voor de leerresultaten.”

Voorrang

De grote steden hebben de afgelopen jaren geprobeerd om leraren te werven. De salarissen werden verhoogd en docenten die de stap naar Amsterdam of Rotterdam zetten, kregen soms voorrang voor huurwoningen en parkeervergunningen. Dat werkte deels, zegt wethouder Moorman. Het aantal zij-instromers is bijvoorbeeld gestegen. Maar het is, zegt Moorman „dweilen met de kraan open”. Waar ze aan de ene kant binnenkomen, gaan ze er aan de andere kant net zo hard uit, door vergrijzing én door het feit dat veel beginnende leraren weer afhaken.

De tekorten zijn binnen alle steden ongelijk verdeeld: in de ‘lastige’ wijken hebben scholen te maken met tekorten van 20 procent of meer. En het Rotterdams speciaal onderwijs heeft zelfs een tekort van 21 procent.

Bijlessen

De ‘coronamiljarden’, de 8,5 miljard euro die scholen kregen om de leerachterstanden weg te werken, hebben een pijnlijk bij-effect: er zijn nu nog meer leraren nodig om, bijvoorbeeld, bijlessen te geven. Bovendien trekken scholen en bijles-instituten leerkrachten weg. Daarvan zijn vooral de scholen in de lastige wijken de dupe, merken de wethouders van de grote steden.

Ze hebben hun hoop gevestigd op het nieuwe kabinet. Dat zou miljarden willen investeren in het onderwijs en de loonkloof tussen docenten in het basis- en voortgezet onderwijs helemaal willen dichten. Moorman: „Dat zou mooi zijn, maar het zorgt er niet voor dat we volgende week nieuwe leraren hebben. Er moet ook een gedegen plan komen. Je kunt niet zomaar miljarden naar het onderwijs gooien en denken dat het dan opgelost is.”