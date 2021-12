Lang leve de nachttrein, juicht Brussel

Iedereen houdt van de nachttrein, zegt Eurocommissaris Adina Vălean (Vervoer). „Dat is het nieuwe mantra.” Maar, reageert Frans Timmermans, vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, dan moet de internationale trein wel zo comfortabel, snel en goedkoop zijn als het vliegtuig.

Om dat mogelijk te maken presenteerde de Commissie dinsdag in Straatsburg maatregelen om internationaal treinreizen in Europa te verbeteren. De trein moet korte vluchten vervangen. Timmermans: „Dus met de trein van Amsterdam naar Brussel, niet met het vliegtuig.” Zo moet de uitstoot door Europees transport sterk dalen.

De Commissie wil dat treinreizigers simpeler kaartjes kunnen kopen via een nieuw centraal boekingssysteem. Internationale dienstregelingen worden verbeterd, er komen vijftien nieuwe internationale lijnen en de Commissie overweegt btw op internationale treintickets te schrappen. Goederenvervoer per spoor wordt ook gestimuleerd.

De Commissie trekt miljarden uit voor de spoormaatregelen, van leningen en subsidies tot co-financiering van proefprojecten. Voor nieuwe slaaprijtuigen opent de Europese Investeringsbank een fonds van 8,7 miljard euro.

Slimme mobiliteit

De plannen zijn deel van de EU-strategie voor duurzame en slimme mobiliteit die Timmermans en Vălean een jaar geleden presenteerden. Het doel is dat de transportsector in de EU in 2050 90 procent minder kwalijke gassen uitstoot.

Lees ook de analyse over het Europese voorstel ‘Fit for 55’: Geen verbrandingsmotor meer in auto’s, einde aan luxepositie voor luchtvaart; dit zijn de klimaatplannen van de EU

Volgens de twee wordt het internationale railnet in Europa niet efficiënt gebruikt. Slechts 7 procent van de Europese reizigers steekt weleens de grens over. Vervoer per spoor zorgt slechts voor 0,4 procent van de uitstoot van broeikasgas in Europa. De nachttrein is een optie om te concurreren met de goedkope tickets van maatschappijen als Ryanair en esayJet. De Commissie belooft te werken aan eerlijker verhoudingen (’gelijk speelveld’) tussen vliegtuig en trein. Zo wil men een kerosinetaks invoeren en moeten luchtvaartmaatschappijen meer CO 2 -rechten kopen.

Onze verbinding naar het Ruhrgebied moet profiteren Marjan Rintel president-directeur NS

Treinverkeer via het EU-hogesnelheidsnetwerk moet verdubbelen in 2030 en verdrievoudigen in 2050. Reizen korter dan 500 kilometer moeten klimaatneutraal zijn tegen 2030. Dat kan alleen per trein; vliegtuigfabrikant Airbus denkt in 2035 een eerste toestel op waterstof gebruiksklaar te hebben.

Lees ook de reportage over de NightJet naar Wenen: Nachtspoor naar Wenen: weg van de vliegschaamte

De NightJet van Amsterdam naar Zürich die sinds zondag rijdt, illustreert het EU-beleid, maar toont ook hoe kwetsbaar rails soms zijn. Dinsdag werd bekend dat oude spoordijken in Nederland dreigen te verzakken. De trein naar Zürich mag nu op bepaalde trajecten niet harder rijden dan 100 kilometer per uur. Dat zou 130 km/u moeten zijn, terwijl de Commissie wil dat op het Europese hoofdrailnet (TEN-T) minimaal 160 km/u wordt gereden.

In een reactie op de Europese plannen zegt Marjan Rintel, president-directeur van NS: „Heel goed dat de Commissie werk maakt van investeren in en het verbeteren van passagiersvervoer dat al jaren groen is. Met name onze verbinding naar het Ruhrgebied – aangewezen als hoofdverbinding in Europa – moet hiervan profiteren. We willen Amsterdam, Utrecht en Arnhem vaker en sneller verbinden met Keulen, Düsseldorf, en van daaruit naar Berlijn.”

Maarten de Zeeuw van Greenpeace Nederland: „We zijn heel blij dat de EU heeft geluisterd naar de oproep om internationaal reizen per trein beter en makkelijker te maken. Dat is echt hoognodig en is een mooie stap naar het vervangen van vervuilende korte vluchten. Te lang hebben overheden de prioriteit gegeven aan nog meer asfalt en de vervuilende luchtvaart voorgetrokken.Tijd om te investeren in transport waarvan mensen profiteren en dat tegelijkertijd de klimaatcrisis aanpakt.” Het verbeteren van het Europese spoornetwerk moet hand in hand gaan met een verbod op korte vluchten, vindt Greenpeace.