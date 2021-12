Laat Franse verrechtsing geen race naar extremisme zijn

Op minder dan 120 dagen voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is in grote lijnen duidelijk wie de deelnemers zijn. Zittend president Emmanuel Macron moet zich nog officieel kandideren, maar er is nauwelijks twijfel over de vraag of hij dat zal doen. Ondanks vier onstuimige jaren heeft hij nationaal en internationaal een staat van dienst en een mate van vertrouwen opgebouwd die zijn twee directe voorgangers niet wisten te bereiken. Volgens de huidige cijfers maakt hij, anders dan zij, kans op een tweede termijn. Dat is meer dan een Franse kwestie. De presidentsverkiezingen van 2022 zijn van wezenlijke belang voor de koers van de Europese Unie en dus ook essentieel voor Nederland. Nu de Britten daadwerkelijk vertrokken zijn en Duitsland het tijdperk-Merkel achter zich heeft gelaten, is het zaak de blik direct tot Frankrijk te wenden.

Net als in 2017, toen hij op de klanken van de Europese hymne zijn overwinning vierde, lijkt Macron de Europese samenwerking een van de speerpunten van zijn campagne te willen maken. Dat komt deels door een samenloop van omstandigheden: terwijl Frankrijk bezig is met campagnes en verkiezingen, vervult het land in de eerste zes maanden van 2022 ook nog eens het roulerend EU-voorzitterschap. Dat had in theorie uitgesteld kunnen worden, maar Macron koos ervoor dat niet te doen. Integendeel, hij maakte vorige week een ambitieuze agenda bekend die hij als EU-voorzitter, en dus ook in de campagne, zal gaan uitdragen. Een vooral in Nederland terecht omstreden herziening van de nationale begrotingsregels uit het Verdrag van Maastricht is daar deel van.

De vele linkse kandidaten bestrijden tot nu toe vooral elkaar. De belangrijkste uitdagers van centrumpoliticus Macron zijn dus rechts van hem te vinden. In de eerste plaats natuurlijk de radicaal-rechtse Marine Le Pen, die het in 2017 tot de tweede stemronde schopte. Sinds de campagnes van toen cultiveert Macron een tweestrijd tussen wat hij ‘nationalisten’ en ‘progressieven’ noemt – door Le Pen omgebogen in ‘patriotten’ versus ‘globalisten’. Critici waarschuwden destijds voor het risico van Macrons breuklijn die het oude links-rechtsschema moest vervangen: het maakte de extremen extremer.

Dat bewijst de stormachtige entree van Éric Zemmour. De extreem-rechtse polemist profeteert al jaren dat Frankrijk op de rand van ‘burgeroorlog’ staat. Hij wordt in zijn nostalgische hang naar betere tijden soms vergeleken met de Amerikaanse ex-president Donald Trump, maar zijn voorstellen zijn zo mogelijk nog radicaler en killer. Hij bepleit een vorm van assimilatie van minderheden uit de tijd van Napoleon, met een verbod op niet-Franse namen, en wil eerherstel voor het in de Tweede Wereldoorlog collaborerende Vichy-bestuur. Anders dan Le Pen spreekt hij zonder omwegen over de even absurde als gevaarlijke complottheorie van ‘grand remplacement’, die stelt dat de Franse elite het volk wil vervangen door migranten.

Met zijn kandidatuur splijt Zemmour het electoraat op uiterst rechts. Daarmee is Macrons ideaal van een tweestrijd met Le Pen minder zeker. Als de gematigd rechtse kandidaat Valérie Pécresse, van Sarkozy’s Republikeinen, daarvan profiteert, kan dat zijn herverkiezing in gevaar brengen. Pécresse voert goeddeels dezelfde sociaal-economische agenda als Macron, maar ontbeert een coherente visie op de EU.

Welk van drie smaken rechts Macron op zijn pad treft, moet de komende tijd blijken. Het is te hopen dat de verkiezingsstrijd geen race to the bottom naar het meest extreme standpunt wordt. Dat is niet in het belang van Frankrijk en niet in dat van de EU, waar het land onder Macron terecht een leidende rol heeft gekregen.