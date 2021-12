Kinderfilms: alles komt op z’n stinkende pootjes terecht

Animatie De Drekkies – Welkom in Stinkiestad Regie: Toby Genkel, Jens Møller. In: 60 bioscopen ●●●●●

Drekkies komen altijd op hun stinkende pootjes terecht, zegt vader Drekkie als hij met zijn Drekkie-familie op de rug van een draak komt aanvliegen boven Stinkiestad.

Voor de kenners van kinderklassieker Pluk van de Petteflet: die Drekkies zijn een soort Stampertjes en ze brengen een onconventionele oplossing voor het vuilnisprobleem van Stinkiestad met zich mee: ze eten het op. 3D-computeranimatiefilm De Drekkies (gebaseerd op de boeken van de Duitse kinderboekenauteur Erhard Dietl, in het Nederlands vertaald als ‘De Smoezels’) heeft nog wel meer verwantschap met Pluk en het anti-autoritaire anarchisme van Annie M.G. Schmidt.

De hele film is een pleidooi om liever meer tijd door te brengen op vuilnisbelten en met gekke uitvinders die Professor Schuimkop heten dan met kinderyoga of een basiscursus ondernemen. Of met die andere dingen die Max’ streberige moeder op de agenda zet, die als burgemeester plannen smeedt om een wellnesscentrum in de stad te bouwen. De boodschap is duidelijk: op de vuilnisbelt valt meer te ontdekken dan in een schoongeveegde stad, en die stad wordt bewoond door tal van volwassenen die het tijdens het schoonvegen met de milieuwetten niet zo nauw nemen.

Animatie De beste verjaardag ooit Regie: Michael Ekbladh. In : 40 bioscopen ●●●●●

Ondanks een obligaat moralistisch einde is de film enorm toegewijd aan de vindingrijkheid van kinderen. Dat heeft hij gemeen met de twee andere animatiefilms die deze week alvast op tijd voor de kerstvakantie in de bioscoop uitkomen. De konijnen in De beste verjaardag ooit zijn natuurlijk ook een soort kinderen.

Hoewel iets spannender dan de boeken van de Duitse illustrator Rotraut Susanne Berner over het konijn Kareltje die op de jongste, voorschoolse groep mikken, wordt de 2D-animatie over Kareltje die zijn verjaardag in het water ziet vallen omdat babyzusje Klara alle aandacht opeist, zorgvuldig en goedmoedig getekend en verteld.

Met hulp van zijn vriendjes, maar vooral kip en kuiken Kippie en Koekie, weet hij er een fijne dag van te maken, ondanks regenstormen en een grot die toch niet zo’n vriendelijke schuilplaats blijkt te zijn.

Animatie Monster Family 2 Regie: Holger Tappe. In: 89 bioscopen ●●●●●

Monster Family 2 is het vervolg op de avonturen van de familie Wensbot, die zich dankzij de magische kunsten van de kleine Max in vier klassieke horrormonsters kunnen veranderen. Als vampier, Frankenstein, een mummie en een weerwolf zetten zij zich op een reddingsmissie om oude vrienden Baba Yaga en haar butler Renfield uit de handen te houden van de excentrieke Mila Starr. Deze 3D-animatie heeft echt alles uit de kast getrokken om met dure studiofilms te concurreren en slaagt daar redelijk in.

De vele achtervolgingen – achtervliegingen kun je beter zeggen, ze voeren de familie van New York tot in de ruimte – zijn heerlijk om op een groot bioscoopdoek te bekijken. Max is een karakteristieke kinderheld: zijn brein en zijn beentjes lopen niet helemaal synchroon. Dankzij zijn ‘superkrachten’ slaagt hij niet alleen in zijn missie, maar ontstaan er tal van komische momenten waarop de fantasie van de kleine held en de fysieke wereld met elkaar in botsing komen. Toch is Monster Family 2 te formulematig: meer een concept dan een verhaal, dat vooral met dollartekens in de ogen lijkt te zijn geschreven.

