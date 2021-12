Kabinet verplicht gemeenten tot noodopvang voor asielzoekers

De regio Rotterdam en de gemeenten Enschede, Gorinchem en Venray moeten zo snel mogelijk noodopvanglocaties voor asielzoekers creëren. Dat schrijven demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, CDA) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinetsbesluit betekent dat de aangewezen gemeenten verplicht opvangplekken beschikbaar moeten stellen.

De bewindspersonen schrijven dat voor het einde van het jaar minimaal tweeduizend extra opvangplekken moeten komen. Het is onduidelijk of dit aantal alleen op de schouders van de vier aangewezen gebieden komt. De verplichte noodopvanglocaties worden gedurende drie tot zes maanden in gebruik genomen. Ollongren en Broekers-Knol zien de zogeheten aanwijzing als „het laatste redmiddel”, zo schrijven zij. Verschillende gemeenten hebben de afgelopen maanden extra opvangplekken gecreëerd, maar die waren van tijdelijke aard.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers worstelt de laatste maanden met een tekort aan opvangplekken. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen, moeten steeds vaker langer in het asielzoekerscentrum blijven vanwege een tekort aan huisvesting. Tegelijkertijd melden meer asielzoekers zich in Nederland. De bewindspersonen willen crisisnoodopvang voorkomen, waarbij asielzoekers in sporthallen en tenten moeten worden ondergebracht. Het kabinet blijft in de tussentijd in gesprek met andere gemeenten en provincies over nieuwe en meer permanente asielopvang.