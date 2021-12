Kabinet legitimeert schoolsluiting en verlenging avondlockdown met Omikron

Dalende cijfers en desondanks dreigende taal. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) had liever een „blijde boodschap” gehad in de laatste persconferentie voor de Kerst, maar hij moest dinsdag aankondigen dat de avondlockdown met zeker vier weken wordt verlengd, de basisscholen een week eerder dicht moeten en mogelijk meer maatregelen dreigen. De reden is de „grote zorgen” die het kabinet heeft over de Omikronvariant, die in Europa aan een snelle opmars bezig is.

In de weekcijfers van het RIVM zaten dinsdag lichtpuntjes: het aantal besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames daalt. „Maar net nu we Delta onder de duim beginnen te krijgen doemt Omikron op”, zei coronaminister Hugo de Jonge (CDA).

Over de grens verspreidt Omikron zich razendsnel. De verwachting is dat de variant komende dagen dominant wordt in Denemarken en delen van Engeland. In België wordt verwacht dat Omikron nog voor het eind van het jaar de overhand heeft.

Hoe snel de variant in Nederland groeit is onduidelijk. Omikron werd wel al bij tachtig reizigers gevonden uit zuidelijk Afrika, maar kwam pas drie keer voor in de zogenoemde kiemsurveillance, een steekproef van het RIVM waarin wordt bijgehouden welke varianten in Nederland voorkomen.

GGD Amsterdam ziet de variant zich wel snel verspreiden. In een eigen steekproef met het AMC van 200 positieve tests per dag groeide het percentage positieve tests van 1,2 procent op 5 december naar 3,7 procent op 12 december. Dat lijkt weinig, maar in dit groeitempo gaat het snel: in het meest pessimistische scenario is Omikron over twee weken dominant in Amsterdam, in het meest optimistische in de eerste helft van januari.

Rutte noemde Omikron expliciet om de schoolsluiting te legitimeren. Die is „rampzalig” voor kinderen en gezinnen, maar volgens de premier ook „echt nodig” om de verspreiding van de nieuwe variant te vertragen. Die keuze is een opvallende ommezwaai van het kabinet. Het Outbreak Management Team (OMT) suggereerde weken geleden al de kerstvakantie te verlengen, om zo de kans te verkleinen dat schoolgaande kinderen hun grootouders tijdens Kerst zouden besmetten. Steeds wees het kabinet dit af, omdat het tot extra leerachterstanden zou kunnen leiden. Het openhouden van de scholen „is en blijft onze inzet”, twitterde minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) donderdag nog.

De afgelopen dagen had het OMT vanwege Omikron opnieuw „dringend” een sluiting geadviseerd, zei Rutte, in het kabinet werd daar volgens hem „indringend” over gesproken. Ingewijden zeggen dat Rutte en De Jonge tegenover Slob stonden. De onderwijsminister verloor de discussie in het kabinet en sprak dinsdag van „zware besluitvorming”.

De Jonge verwacht dat de Omikronvariant „in de loop van januari” een nieuwe golf veroorzaakt. Het OMT beoordeelt de situatie vrijdag opnieuw, zegt OMT-lid Marc Bonten: „Uit Engelse data blijkt nu dat Omikron zich binnen huishoudens twee keer zo snel verspreidt als de Deltavariant. Maar we weten nog niet hoe het met ziekenhuisopnames zit, we verwachten daar deze week meer duidelijkheid over.”

Dilemma

Het is volgens De Jonge denkbaar dat het OMT aanvullende maatregelen adviseert. Hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid Andreas Voss (Radboud Universiteit) zegt dat de onzekerheid rond Omikron een dilemma oplevert. „Als je wacht met maatregelen tot je alles zeker weet, loop je achter de feiten aan. De kans dat Omikron het ook hier overneemt is levensgroot, we moeten echt zorgen dat het niet razendsnel gaat.”

De uitgangspositie van Nederland is niet goed. De huidige golf is al bijzonder hoog, het aantal dringende operaties dat wordt uitgesteld, voor bijvoorbeeld kanker of hartkwalen, loopt nog altijd op.

Een andere manier om een Omikron-golf te dempen is het versnellen van de boostercampagne. De Jonge sprak dinsdag de ambitie uit dat iedere volwassen Nederlander eind januari al kan zijn geboosterd, in plaats van het eerdere doel van half maart. Voor die „waanzinninge inspanning” moet nog veel worden geregeld, erkende de minister, maar hij „hoopt dat het lukt”.

