‘Jij Wessi-zwijn’ – het coronaprotest wordt in Saksen steeds radicaler

Kwart voor zes op maandagavond in Freiberg, Saksen. Het miezert en het is donker, toch komen overal mensen uit hun huizen en uit zijstraten. Ze dragen bergschoenen en regenjacks en broeken met opzetstukken en zakken, sommigen dragen olielampen of zaklantaarns met zich mee. Een groepje jonge mannen en vrouwen in weerbestendige kleding springt uit een pick-up. De mensen bewegen naar het park aan de rand van de middeleeuwse stad. Op klokslag zes vertrekt vanaf daar een lange stoet met honderden mensen in westelijke richting.

In geen enkele andere deelstaat vallen zoveel coronadoden als in Saksen (bijna drie keer zoveel als in Nederland, relatief gezien), nergens in Duitsland zijn minder mensen gevaccineerd (59 procent), en nergens is het protest luider dan in de oostelijke deelstaat. En Freiberg, een mijnwerkersstad in het Ertsgebergte, is door de extreem-rechtse beweging ‘Freie Sachsen’ „de hoofdstad van het verzet” gedoopt. De afgelopen twee Bondsdagverkiezingen werd de rechtspopulistische AfD er de grootste partij.

Vanaf het vliegveld van Dresden vertrekken toestellen van de luchtmacht die patiënten naar deelstaten in het noordwesten vliegen omdat de IC’s in Saksen overbelast zijn. Andersom worden deze maandagavond de protesterende Freibergers uit elkaar gedreven door ruim 400 politieagenten, waarvan er 300 uit Noordrijn-Westfalen komen, 500 kilometer verderop. De Saksische politie kan de vele protesten in de deelstaat, die op maandagavonden plaatsvinden omdat ook de vreedzame demonstraties tegen de DDR in 1989 ook op maandagavonden waren, niet alleen aan. Net als de demonstranten in 1989 zien de mensen die nu op straat gaan zich als onderdeel van het „verzet”.

Wandelingen

Omdat bijeenkomsten van meer dan tien man verboden zijn, noemen de coronademonstranten in Freiberg en in tientallen andere steden en dorpen in oostelijke deelstaten hun optochten „Spaziergänge”. Niet altijd verlopen deze „wandelingen” zo vreedzaam als ze klinken. Anderhalve week geleden verzamelde zich een groep van dertig mensen met fakkels voor de woning van de Saksische minister van Gezondheid, Petra Köpping (SPD). De minister-president van Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Groenen) noemde het een vorm van intimidatie die „de Sturmabteilung heeft uitgevonden.”

Onze eigen politie zou nooit zo hard tegen ons optreden. Ze sturen de Wessi’s om ons eronder te houden Een demonstrant op straat tijdens de maandagdemonstratie in Freiberg

Geen enkele Duitse politicus heeft zoveel haat te verduren als de Saksische minister-president Michael Kretschmer (CDU).

Bij een optocht in Zwönitz eind november, eveneens in het Ertsgebergte, werd gescandeerd: „Schiet hem neer”. Vorige week bracht een onderzoeksgroep van omroep ZDF audio-opnames naar buiten waarin een moord op de 46-jarige Kretschmer wordt beraamd. Woensdagochtend deed de speciale eenheid van de politie van Saksen invallen in een aantal huizen in Dresden in verband met die plannen. De verdachten zouden mogelijk al over vuurwapens en kruisbogen beschikken.

In het voetbalstadion van de Saksische Tweede Bundesliga-club FC Erzgebirge Aue stond op een spandoek: „Kretschmer, jij zegt Sakser te zijn? Je gedraagt je als een Wessi-zwijn”. „Wessi” is een pejoratieve term voor een West-Duitser. En al in januari van dit jaar verzamelde zich op een besneeuwde zondagmorgen een groep „coronademonstranten” voor het tuinhek van Kretschmer, die met sneeuwschep in de hand de demonstranten te woord probeerde te staan.

Onmogelijke opgave

Kretschmer staat voor de onmogelijke opgave de burgers van Saksen te beschermen tegen ziekte, of op zijn minst de ziekenhuizen te beschermen tegen een ineenstorting, terwijl een significant deel van de burgers niet op die bescherming zit te wachten. In Saksen is het anti-vax-sentiment stevig geworteld; ook na invoering van de 2G-regel begin november kruipt het aantal mensen dat zich voor het eerst laat vaccineren maar langzaam op. Kretschmer sprak zich onlangs uit voor een algemene vaccinatieplicht, waar in Duitsland een meerderheid voor lijkt te ontstaan.

De coronademonstranten nemen volgens onderzoekers niet zozeer toe in aantal, maar wel in radicaliteit. Ministers van verschillende deelstaten hebben na berichten van de veiligheidsdiensten gewaarschuwd voor de toenemende bereidheid geweld te gebruiken. „Brandgevaarlijk”, noemde minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU) de demonstranten, die „niet meer alleen praten […] maar ook tot daden overgaan. […] Zo kan het niet verdergaan”, zei Reul deze zondag in Bild.

Extreem-rechts

In Freiberg wordt de optocht van demonstranten snel door de politie tegengehouden en dan in groepjes in verschillende richtingen gedirigeerd. Dat de politie niet uit Saksen maar uit Noordrijn-Westfalen komt zien velen als een veeg teken: „Onze eigen politie zou nooit zo tegen ons optreden”, zegt een man met een mijnwerkerslamp op zijn muts. „Ze sturen de Wessi’s om ons eronder te houden.” Tegen een journalist van de Sächischse Zeitung zegt een demonstrant bovendien dat de „Wessi’s komen provoceren, zodat ze ons weer als nazi’s kunnen afschilderen.”

Het gezelschap in Freiberg is qua politieke voorkeur vermoedelijk niet eenvormig, maar veel demonstraties in Saksen worden mede georganiseerd door personen uit het extreem-rechtse milieu. Zo worden de ‘Freie Sachsen’ aangevoerd door een man die eerder voorman was van de gewelddadige xenofobe protesten in Chemnitz in 2018.

In Freiberg zijn ouderen, tieners en stelletjes op de been, maar de optocht bestaat overwegend uit jonge mannen. Vele drinken bier uit een blikje of dragen een fles sterke drank bij zich. Een tienerjongen gooit een bierflesje naar de agenten, de jongen wordt meteen hardhandig gearresteerd. Een dronken jongen wil hem te hulp schieten, maar wordt tegengehouden door een mollig meisje met zilveren kattenoortjes op haar hoofd. Een stelletje zegt, als ze worden doorgelaten door de politie na te zijn tegengehouden om de stoet op te breken: „Kom, we maken nog een rondje, dan moeten we nodig terug naar de kinderen.”