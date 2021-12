Intrekking Nederlanderschap Syriëgangers is discriminerend en niet-effectief

Op 15 december behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat het permanent mogelijk maakt het Nederlanderschap in te trekken van zogenaamde ‘Syriëgangers’: Nederlanders die zich in het buitenland hebben aangesloten bij IS of een andere jihadistische organisatie. Deze mogelijkheid is in 2017 ingevoerd om te voorkomen dat deze Syriëgangers terugkeren en in Nederland terroristische aanslagen plegen. Een meerderheid van de Tweede Kamer oordeelde destijds dat deze nieuwe intrekkingsgrond zeer ingrijpend was. Het Nederlanderschap wordt ingetrokken zonder voorafgaande toets door de rechter of de Nederlander inderdaad schuldig is aan terrorisme. De wet zou daarom alleen voor vijf jaar gelden.

Kees Groenendijk emeritus hoogleraar rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen René de Groot emeritus hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht Universiteit Maastricht Ulli Jessurun d’Oliveira emeritus hoogleraar migratierecht, Universiteit van Amsterdam Peter Rodrigues hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden Karin de Vries universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dat het kabinet – demissionair als het is – de mogelijkheid om het Nederlanderschap van uitreizigers in te trekken nu definitief wil maken is zeer verontrustend. De wet heeft nationaal en internationaal veel kritiek gekregen. Een belangrijke reden daarvoor is dat de wet niet helpt om terrorisme te bestrijden. Een tweede is dat zij tot rassendiscriminatie leidt.

Uit verschillende evaluaties blijkt dat de effectiviteit van de wet niet is aangetoond en dat de instanties die de wet (mede) moeten uitvoeren er juist geen voorstander van zijn. De AIVD oordeelde dat het intrekken van het Nederlanderschap van uitreizigers niet leidt tot vermindering van de bedreiging die zij vormen voor de nationale veiligheid. Uitreizigers die hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt kunnen immers nog steeds illegaal naar Nederland terugkeren. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft uitdrukkelijk bezwaar aangetekend tegen het voorstel om de wet permanent te maken. Volgens het OM leidt intrekking van het Nederlanderschap er vaak toe dat jihadstrijders niet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt, waardoor zij een bron van gevaar kunnen blijven. Adviezen van het OM om in individuele gevallen niet in te trekken zodat vervolging kan plaatsvinden worden, aldus het OM, stelselmatig genegeerd.

Nationale veiligheid

In reactie op deze kritiek heeft de regering gesteld dat de wet wel degelijk effectief is. Zij wijst erop dat Syriëgangers van wie het Nederlanderschap is ingetrokken niet meer legaal Nederland kunnen inreizen. Dat is echter de redenering van iemand die claimt dat hij de opwarming van de aarde heeft opgelost door het vriespunt te herdefiniëren. Legale binnenkomst is er inderdaad niet meer bij maar tot een verbetering van de nationale veiligheid, het officiële doel van de wet, leidt dat niet.

De intrekkingsgrond voor uitreizigers leidt bovendien tot rassendiscriminatie. Intrekking van het Nederlanderschap kan alleen als de betrokkene een tweede nationaliteit heeft, iemand staatloos maken mag niet volgens het internationale recht. Driekwart van de Nederlanders met een tweede nationaliteit zijn echter Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond – in de praktijk meestal Nederlanders van kleur. Uit de wetsevaluatie blijkt dat alleen Nederlanders van niet-westerse afkomst – vooral Marokkaanse Nederlanders – door de wet worden getroffen. Marokkaanse Nederlanders vormden in juli 2020 vier/vijfde van de groep waarvan de Nederlandse nationaliteit was ingetrokken. De groep Syriëgangers bestaat echter niet alleen uit Nederlanders van niet-westerse afkomst. Onderzoek laat zien dat ongeveer 1 op de 5 uitreizigers bekeerde autochtone Nederlanders zijn. Deze, veelal witte, Syriëgangers raken hun Nederlanderschap niet kwijt, terwijl Nederlandse van niet-westerse afkomst voor precies dezelfde daden het recht wordt ontnomen verder in Nederland te leven en werken, ook al zijn ze hier als Nederlander geboren. In absolute aantallen gaat het niet om een grote groep: sinds 2017 is van 17 mensen het Nederlanderschap definitief ingetrokken. Toch bevat de wet een duidelijke boodschap aan niet-westerse, en vooral Marokkaanse, Nederlanders dat hun Nederlanderschap van een andere, en mindere, orde is dan dat van witte Nederlanders.

Institutionele discriminatie

Het discriminerende karakter van de wet is door verschillende internationale mensenrechteninstanties bekritiseerd, waaronder de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa en het Comité dat toeziet op de naleving van het VN Verdrag tegen Rassendiscriminatie. De regering herhaalt, daarin gesteund door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, keer op keer dat de discriminatie een noodzakelijk gevolg is van de internationale verplichting om staatloosheid te voorkomen. Er is echter geen verdrag dat Nederland verplicht om het Nederlanderschap van mensen met een tweede nationaliteit in te trekken. De wetgever kan er heel goed voor kiezen om alle uitreizigers, met of zonder migratieachtergrond, op dezelfde manier aan te pakken door hen strafrechtelijk te vervolgen. Op die manier wordt niemand staatloos – en wordt ook niemand gediscrimineerd.

De Tweede Kamer hoeft niet mee te werken aan deze voortzetting van institutionele discriminatie. Er zijn twee minder ingrijpende alternatieven voor aanvaarding of verwerping. De Kamer kan bij amendement de verlenging tot één jaar beperken. Dan kan een missionair kabinet volgend jaar met de Kamers over het verdere voortbestaan van deze wetsbepaling overleggen. Ook kan de bepaling bij amendement (naar Frans voorbeeld) worden beperkt tot Nederlanders die die nationaliteit nog geen 15 jaar bezitten. Op die manier worden in ieder geval Nederlanders die hier zijn geboren en getogen voortaan beschermd tegen intrekking van hun bij geboorte verkregen nationaliteit.