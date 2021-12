Groot deel van gesteente in maankorst koelde sneller af dan gedacht

Een belangrijk deel van het gesteente in de maankorst koelde en stolde vlak na de vorming van de maan, bijna 4,5 miljard jaar geleden, een stuk sneller dan tot nu toe gedacht. Dat concluderen aardwetenschappers van de Universiteit van Hawaii en de Universiteit Utrecht dinsdag in Nature Communications.

Ze lossen hiermee een belangrijk probleem in de kennis over de maanevolutie op. Het onderzochte gesteente zou volgens de eerdere verklaring namelijk moeten zijn ontstaan vóór de korst waarin het zich had genesteld, en dat kan niet. Ook tonen de onderzoekers aan dat de maankorst een veel complexere structuur heeft dan tot nu toe gedacht.

De onderzoekers bestudeerden een steen die in december 1972 vanaf de maan meegenomen is tijdens de Apollo 17-missie van NASA, tevens de laatste keer dat de mens een voet zette op de maan. De gebruikte maansteen, Troctoliet 76535, wordt door NASA „zonder twijfel het meest interessante monster afkomstig van de maan” genoemd. Het object is afkomstig uit een groep korstgesteentes die rijk aan magnesium is. De vorming van de gesteentes in deze magnesiumrijke groep werd tot nu toe het minst goed begrepen aan de vorming van maankorst, vertelt Wim van Westrenen, hoogleraar planeetevolutie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en niet betrokken bij het onderzoek. De magnesiumgroep is een belangrijk onderdeel van de maankorst en het begrijpen van de vorming ervan is cruciaal om de evolutie van de maan volledig te begrijpen.

Heel precies bekijken

Volgens Van Westrenen lost het onderzoek dan ook een groot probleem op. „In het begin was de maan superheet, bedekt met een grote magma-oceaan. Met modellen en experimenten kunnen we berekenen wat voor gesteenten zich vormen bij het stollen van het afkoelende magma. Allerlei gesteentes die zich dan vormen vinden we ook terug op de maan, maar de vorming van de magnesiumrijke groep begrepen we niet uit die modellen. Die komen niet op een simpele manier uit het afkoelen van de magma-oceaan.”

Er werd lang gedacht dat de magnesiumstenen zich vormden door langzame afkoeling, over een periode van minimaal 100 miljoen jaar. Maar „dan zouden de stenen ouder zijn dan de korst waarin ze gevonden zijn, en dat kan niet”, zegt Van Westrenen.

Dat er ergens een fout zat, was dus al wel duidelijk. Deze onderzoekers lossen de tegenstelling op met hun nieuwe vormingsmodel van deze gesteentes. Dat stelden ze op door de samenstelling van het monster heel precies te bekijken. De samenstelling blijkt niet homogeen – zoals in oudere onderzoeken het geval leek – maar heterogeen. Dat betekent dat de samenstelling van het monster niet overal hetzelfde is, maar ruimtelijk varieert. Dat was „tegen alle verwachtingen in”, e-mailt co-auteur Eric Hellebrand van de Universiteit Utrecht.

Complexe samenstelling

Als de koeling langzaam verlopen zou zijn, zouden deze samenstellingsverschillen vereffend zijn dankzij diffusie. Diffusie zorgt ervoor dat deeltjes zich zo verplaatsen dat de samenstelling homogeen wordt, maar dat blijkt niet gebeurd te zijn. In het nieuwe model zou het magnesiumgesteente veel sneller afgekoeld zijn, over een periode van slechts 20 miljoen jaar in plaats van 100 miljoen jaar. Met die snelheid valt de complexe samenstelling van het gesteente wél te verklaren. Ook ontstaat het magnesiumrijke gesteente nu niet meer voordat de primaire korst – waarin het gesteente zich nestelt – gevormd werd.

Zelfs vijftig jaar nadat de stenen meegenomen zijn vanaf het maanoppervlak, kunnen wetenschappers er dus nog nieuwe fundamentele kennis over de evolutie van de maan uit verkrijgen. Dit onderzoek illustreert volgens Van Westrenen hoe belangrijk het is om stenen van een ander hemellichaam terug te brengen naar de aarde voor onderzoek. „Met metingen ter plekke bereik je nooit de precisie die je nu op aarde kunt bereiken. Het apparaat waarmee dit onderzoek gedaan is, is veel te zwaar om mee te nemen naar de maan.”