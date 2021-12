Filippijnse president Duterte trekt zich terug als kandidaat voor Senaatzetel

De Filippijnse president Rodrigo Duterte heeft zich dinsdag teruggetrokken als kandidaat voor een zetel in de Senaat van het land. Volgens internationale persbureaus zei zijn woordvoerder dat de 76-jarige president zich wil focussen op het bestrijden van de coronapandemie en ervoor wil zorgen dat de verkiezingen in mei volgend jaar vreedzaam en ordelijk zullen verlopen.

Afgelopen november meldde Duterte dat hij zich kandidaat stelde voor een zetel in de Filippijnse Senaat. Dat besluit kwam als een verrassing, omdat hij in oktober juist had gezegd dat hij moe was en met pensioen zou gaan. Dáárvoor had hij gezegd dat hij na het aflopen van zijn termijn als president in juni 2022 graag vicepresident wilde worden. In de Filippijnen mag een president maximaal één termijn van zes jaar aanblijven.

Duterte staat internationaal bekend als een omstreden figuur vanwege zijn harde aanpak van drugscriminaliteit in de Filippijnen. De politie zou onder zijn bewind duizenden verdachten zonder proces hebben doodgeschoten. Het Internationaal Strafhof in Den Haag doet hier onderzoek naar.

Sinds juni 2016 is Duterte president van de Filippijnen. Daarvoor was hij sinds 1988 met tussenpozen burgemeester van Davao City, de grootste stad in het zuiden van de Filippijnen. Zijn kinderen zijn ook actief in de politiek. Zijn dochter Sara Duterte is sinds 2016 burgemeester van Davao City en wil nu vicepresident worden. Zijn zoon Sebastian Duterte is sinds 2019 viceburgemeester van Davao City en heeft zich verkiesbaar gesteld als burgemeester van de stad.