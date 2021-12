Extreme inleving op de set van ‘Succession’

Is ‘method acting’ opeens lachtwekkend? Vrienden van acteur Jeremy Strong vielen deze week over een afzeikerig profiel in The New Yorker. Tendentieus, meent Aaron Sorkin. Een sneer, schrijft actrice Jessica Chastain op Twitter. Het profiel citeert Strongs tegenspelers in hitserie Succession, en dat is vrij uniek. Zo beweert acteur Brian Cox, die patriarch Logan Roy speelt, bezorgd te zijn over Strongs „intensiteit”. „Ik denk dat hij aardiger voor zichzelf moet zijn, en zo aardiger voor anderen.”

De 42-jarige Jeremy Strong was bijrolacteur voordat hij de prachtrol van Kendall Roy binnenhaalde in Succession, een serie met het allure van Breaking Bad en The Sopranos. In deze losjes op de Murdoch-dynastie gebaseerde slangenkuil over een narcistische mediatycoon en zijn ambitieuze kroost verandert Kendall van kroonprins in zwart schaap: een fundamenteel onzekere, zelfdestructieve ‘wannabee’, zwalkend tussen overmoed en implosie. Een geweldige rol, maar The New Yorker schildert acteur Jeremy Strong af als pompeuze, obsessief netwerkende streber die bespottelijk ver gaat om zich in rollen in te leven.

Journalist Michael Schulman, een oude studievriend van Strong, schrijft dat de acteur als tiener drie posters in zijn slaapkamer had: van Daniel Day-Lewis, Al Pacino en Dustin Hoffman. Via baantjes bij filmcrews wist hij zich bij dat trio in te likken om ze te observeren. Net als Day-Lewis, die voor zijn rollen maanden eenzaam in bossen rondzwierf, schoenen leerde lappen of jaren trainde als bokser, gaat hij in de voorbereiding van rollen tot het uiterste. Toch ogen Strongs excessen bij nadere lezing nogal tam. Zo hing hij bij de film The Judge (2014) huilend rond bij een begrafenisscène waarin hij niet speelde omdat het zijn filmvader betrof. Als Yippie Jerry Rubin bij The Trial of the Chicago 7 vroeg hij om een echt pak slaag plus traangas. Dat stelt weinig voor naast de inlevingsuitwassen van Christian Bale.

Tegenspelers in Succession verwijten Strong in The New Yorker dat hij zich afsluit, ze vermijdt bij de make-up en weigert samen te repeteren – hij laat scènes liever op zich afkomen „als een beer in het woud”. Volgens Kieran Culkin, die zijn vuilbekkende, kwikzilveren broer Roman speelt, benadert iedereen Succession als een komedie, maar doet Strong alsof hij in Hamlet speelt. Hij ziet acteren als boksen, niet als dansen. Brian Cox, uit de Britse acteerschool, noemt Strongs intense inleving een „Amerikaanse ziekte”. Hij haalt Laurence Olivier aan, die Dustin Hoffman toevoegde nadat hij bij The Marathon Man (1976) drie dagen wakker bleef om uitgeput te ogen: „My dear boy, why don’t you try acting?”

Toch is afstand houden op de set bij antagonistische rollen vrij normaal, daarom knettert Succession vermoedelijk zo van onderhuidse spanning. Is juist de publieke kritiek van de rest van de cast op Strongs methodes niet hoogst onprofessioneel? Verwarren zij het zwarte schaap Kendall Roy niet met de acteur? Brian Cox waarschuwde zijn filmzoon dit weekeind bij Seth Meyers opnieuw voor een „ongezonde” obsessie met zijn werk. „Dat put je razendsnel uit.” Wellicht: Daniel Day-Lewis ging nog voor zijn zestigste gepijnigd met pensioen. Maar na een briljante loopbaan. Al met al hoop je dat het er komend seizoen nog veel stekeliger aan toegaat op de set van Succession.