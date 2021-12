EU-land moet beide homo-ouders op buitenlandse geboorteakte erkennen

Ieder EU-land moet homopartners die in een andere lidstaat een kind hebben gekregen allebei als ouder erkennen, ook wanneer in dat land koppels van hetzelfde geslacht niet mogen trouwen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag besloten.

Het Hof moest zich uitspreken over een zaak die is aangespannen door twee vrouwen, van wie een uit Bulgarije komt. Het stel woont in Spanje en kreeg twee jaar geleden een zoon. Het kind draagt allebei hun achternamen en op de Spaanse geboorteakte worden beide vrouwen als ouder vermeld. Toen de ouders voor hun zoon een paspoort aanvroegen in Bulgarije, lukte dat niet. Bij de aanvraag voor een geboorteakte, noodzakelijk voor het opvragen van een identiteitsbewijs, vroegen de autoriteiten wie de biologische moeder van het kind is. De Bulgaarse vrouw vond dat ze die informatie niet hoefde te delen. Beide vrouwen als ouders invullen op de geboorteakte kon niet, omdat dat niet mag van de Bulgaarse wet. Gevolg was dat het kind geen Bulgaars paspoort kon krijgen.

Omdat het kind geen Bulgaars paspoort heeft, kan het voor de Bulgaarse moeder lastig zijn om alleen met het kind te reizen. Dat is een inbreuk op het vrije verkeer van personen binnen de EU, aldus het Hof. Daarom moet Bulgarije nu alsnog de Spaanse geboorteakte van het jongetje erkennen. In Spanje mogen partners van hetzelfde geslacht trouwen sinds 2005, maar Bulgarije accepteert het homohuwelijk niet.

Het is niet de eerste keer dat het Hof van Justitie van de EU wordt gevraagd uitspraak te doen over de rechten van koppels van hetzelfde geslacht die door een Europees land worden gediscrimineerd vanwege hun seksuele geaardheid. In 2018 kreeg een homoseksueel Roemeens-Amerikaans koppel na een uitspraak van het Hof dezelfde EU-verblijfsrechten in Roemenië als andere gehuwde stellen.