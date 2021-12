Duizenden herhalingen van de armbeweging eisen hun tol van de darters

Tijdens de halve finale van de Nordic Darts Masters in september dit jaar lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor de Belgische darter Dimitri Van den Bergh. Hij staat met 7-1 voor tegen de Britse Fallon Sherrock, de eerste vrouw die ook weet te presteren in het mannencircuit. Het wordt 8-2, daarna 10-6, in een wedstrijd die om elf gewonnen legs gaat. Als door een bliksemschicht geraakt, lukt er vanaf dat moment niets meer bij Van den Bergh. Acht matchdarts zijn niet voldoende – de arm doet niet meer wat hij wil. De comeback is daarna compleet en het publiek uitzinnig, als Sherrock met elf tegen tien wint.

„Ik heb geen idee wat er aan de hand was”, zou Van den Bergh na de wedstrijd in Kopenhagen zeggen. Onverklaarbaar, alsof iemand aan de afstelling tussen zijn geweer – de arm – en de kogel – de dartpijl – heeft geknutseld.

Juist op het moment dat hij een wedstrijd uit moet maken, wil een darter terug kunnen vallen op automatismen. Lukt het dan even niet de pijl in de triple twintig, het meest begeerde vakje op het dartbord, te gooien, dan kan er geswitcht worden naar de triple negentien. Van bovenaan het bord naar onderaan. „Dat gaat om muscle memory”, zegt Jacques Nieuwlaat, analist en commentator bij RTL 7 Darts dat ook dit jaar de wedstrijden van het WK in Londen uitzendt. De armspier herinnert zich de beweging, de vele herhalingen tijdens trainingen zijn opgeslagen.

Spanning op de arm

Maar als er spanning bij komt kijken, dan reageert een lichaam anders. „Ik ken genoeg goede kroegspelers die in de bar het ene na het andere hoge gemiddelde gooien”, zegt Nieuwlaat. Eenmaal op het podium spelen andere krachten. „De druk die daarbij komt kijken, voelt een darter als eerste op zijn arm. Dan zie je dat de pijl ineens anders in het bord komt te staan.” De triple twintig, of een belangrijke dubbel, wordt dan niet meer geraakt. „Als je de eerste van de drie pijlen onder het gezochte vakje ziet landen, weet je dat er te veel spanning staat op de arm. En dat is heel moeilijk om er weer uit te krijgen.”

Voor een darter is er geen mogelijkheid om de manier van gooien te veranderen tijdens de wedstrijd. De beweging is er vaak een met een geschiedenis, of een die goed voelt, die precies past. „Hoe soepeler de beweging, hoe minder je hoeft te corrigeren, dus hoe kleiner de kans dat de lijn van de pijl iets afwijkt”, zegt Niels de Ruiter, voormalig profdarter en oud-directeur van de Nederlandse Darts Bond. Hoe complexer de worp van een darter, hoe gevoeliger deze wordt voor afwijkingen, zegt hij. Juist een millimeter kan het verschil maken in darts.

De Zuid-Afrikaan Devon Petersen in actie bij het WK van vorig jaar. Foto Luke Walker/Getty Images

Veel darters hebben hun worp tijdens de carrière enigszins aangepast. Soms omdat de oude variant weinig succes meer opleverde, vaker nog vanwege fysieke problemen. De Ruiter noemt als voorbeeld Jelle Klaasen, in 2006 nog wereldkampioen en dit jaar afwezig in Londen. Polsproblemen speelden hem parten, waardoor hij zijn soepele, natuurlijke worp moest aanpassen. „Nu zitten er knikjes en bewegingen in.”

Blessures

Hoe soepeler en comfortabeler de worp, hoe minder groot de kans op een blessure, zegt fysiotherapeut en osteopaat Jeroen van Leeuwen. Hij was zelf ooit twee keer Europees jeugdkampioen darts en heeft verschillende bekende en minder bekende darters onder behandeling. Een paar weken terug lag Raymond van Barneveld, die terugkeert op het toernooi, nog op zijn tafel in zijn praktijk in Rijswijk.

De meeste darters komen met schouderproblemen naar Van Leeuwen toe. RSI-klachten zijn het, repetitive strain injuries, de duizenden herhalingen eisen hun tol. Zes tot negen pijlen in een minuut, en dat zo’n vier uur lang tijdens een training. „In de volksmond zeg je dan dat het verzuurt, de armspier verkrampt. Dat voel je direct in je schouder.” Alleen genoeg rust kan dan helpen.

Maar niet alleen de arm zelf kan gaan opspelen. Veel spelers die net iets te ver naar voren staan gebogen, krijgen snel last van de onderrug. „Ze staan vaak wel drie tot vier uur achter elkaar op een been te balanceren, waarmee de rug overbelast raakt. Je probeert continu zo stijf mogelijk te staan. Dat ga je ergens voelen.”

Het aantal uren dat een darter traint verschilt per speler. De een heeft genoeg aan een tot twee uur per dag, anderen zijn wel vier tot vijf uur op een dag pijlen aan het gooien. „In aanloop naar een toernooi, en zeker het wereldkampioenschap, zal het altijd iets meer zijn”, zegt Nieuwlaat. „Je wilt het goede gevoel in je arm te pakken krijgen.”

Darters die in zijn praktijk langskomen om losgemaakt of anderzijds behandeld te worden, geeft Van Leeuwen ook tips mee over hun houding. „Dan zet ik ze een paar minuten achter het dartbord in mijn praktijk en zie ik wat ervoor zorgt dat ze ergens in hun lijf pijn hebben.”

Maar niet alleen qua houding probeert Van Leeuwen soms iets aan te passen. „Ook op het gebied van voeding is er nog veel te winnen.”

De Engelsman Bradley Brooks of England in actie in Londen. Foto Luke Walker/Getty Images

Het stereotype van de darter is nog altijd een sporter die te zwaar is. „Vet gaat overal zitten”, zegt Van Leeuwen. „Dus ook in je arm. En dat heeft weer invloed op je rug. Sommige spelers zijn bang om af te vallen, omdat ze dan hun natuurlijk worp weleens kunnen verliezen.”

Het overkwam de voormalig wereldkampioen Andy Fordham. De inmiddels overleden Brit viel tientallen kilo’s af, waardoor de vorm van zijn arm veranderde. Weg balans en weg vastigheid, hij kwam nooit meer op zijn oude niveau.

Toch is fitheid van de arm en het lijf iets waarop de sport zich nog kan ontwikkelen, zegt Van Leeuwen. „Nu met Gerwyn Price zie je hoe belangrijk het is dat je ook als darter fit bent.” Price is een voormalig rugby-prof uit Wales, de huidig nummer een van de wereld en veruit een van de fitste darters op het circuit. „De anderen zullen ook moeten fitnessen en op hun voeding moeten letten om fit te blijven”, zegt Van Leeuwen.

Ook op het gebied van videoanalyse is er nog een hoop vooruitgang te boeken. Van maar een handvol spelers is bekend dat ze beelden gebruiken om hun eigen worp te analyseren. Het woord coach is een onbekende in dartsland. „Ik heb, tien jaar geleden op een regenachtige zondag, mezelf weleens gefilmd”, zegt De Ruiter. Camera gericht op de werpplek, en pijlen gooien. „Toen kwam ik erachter hoe scheef ik eigenlijk stond met mijn rug. Op basis daarvan heb ik zelfs mijn worp aangepast.”

Goed of slecht

Onderscheid maken tussen een goede worp of een slechte manier van pijlen gooien kan niet, zegt Nieuwlaat. Maar esthetisch zijn de verschillen groot. Neem Gary Anderson, de Schot die twee keer wereldkampioen werd, en van wie het verhaal gaat dat hij bij zijn tweede worp ooit met drie pijlen een 180’er wist te gooien. „Hij gooit nog steeds hetzelfde als dertig jaar geleden”, zegt Niels de Ruiter. Zodra het puntje van zijn schoen de oche voelt, het blok op de grond waar de darter achter moet blijven, heeft hij de achterzijde van de dartpijl al voor zijn ogen. Zonder enige vorm van oponthoud verlaten de drie pijlen daarna een voor een zijn rechterhand.

„De mooiste stijl op het circuit”, zegt De Ruiter. Zet daar de stijl van een andere Schot, John Henderson, tegenover. „Die beweegt tijdens zijn worp, gaat van voor naar achter. Dat kan eigenlijk niet bij darts.”