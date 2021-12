DNB weet niet of haar toezicht effectief is

De Nederlandse Bank (DNB) weet niet of het toezicht dat zij houdt op banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren effect heeft. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën dat dinsdagmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De DNB moet structureler bijhouden wat het effect van een toezichtcontrole is, omdat dat tot nu toe „nog niet heel goed gelukt” is.

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau KWINK Groep en is onderdeel van de vijfjaarlijkse evaluatie naar toezichthouders AFM en DNB. Dinsdag is ook het onderzoek over toezichthouder AFM naar de Tweede Kamer gestuurd.

De toon van het DNB-onderzoek is over het algemeen mild. Over de hele linie brengt DNB het er goed vanaf: „DNB is een professionele en gedegen toezichthouder, die aan de hand van uitgewerkte en goed doordachte strategieën toezicht houdt op de financiële sector”.

Maar het onderzoek kraakt tussen de regels door ook kritische noten. Zo focust de toezichthouder op het beheersen van risico’s, en verliest daarbij mogelijk de menselijke maat uit het oog. De „parlementaire onderzoeken naar uitvoering en kinderopvangtoeslag kunnen ook een toezichthouder als DNB inspiratie bieden om het eigen optreden tegen het licht te houden”. DNB is, volgens de onderzoekers, te veel gericht op de instellingen die ze controleren en heeft te weinig oog voor de mensen die er werken.

DNB verliest mogelijk de menselijke maat uit het oog bij risicobeheersing

Een ander punt van aandacht, volgens het advies, is het zogenaamde ‘datagedreven’ werken. Dit is het nieuwe paradepaardje in toezicht-, handhavings- en opsporingsland en gaat ervan uit dat organisaties – zoals de politie, de Belastingdienst en ook toezichthouder DNB – op basis van een berg (persoons)gegevens bijvoorbeeld opgevraagd bij de instellingen die ze controleren, onderzoeken kunnen beginnen.

Maar het opvragen en gebruiken van (persoons)gegevens is aan strenge privacywetgeving gebonden en hier gaan organisaties regelmatig de mist in. Of DNB geblunderd heeft op privacygebied, staat niet in het onderzoek. Maar de onderzoekers benadrukken dat de toezichthouder niet lukraak informatie mag opvragen. „Vooraf dient duidelijk te zijn met welk doel data wordt opgevraagd”. Het onderzoek benadrukt dat DNB nauwer moet samenwerken met de toezichthouders ACM, AFM en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die laatste is deskundig op privacyvlak. Een aanbeveling uit het rapport: DNB moet met de AP afspraken maken over het opvragen van gegevens.

DNB „kan zich in grote lijnen goed herkennen in de bevindingen uit het rapport” schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze ziet de aanbevelingen en aandachtspunten „als een mogelijkheid” om haar werk nog beter te doen. Over het opvragen van data schrijft de toezichthouder zelf dat zij gesprekken hierover met de AP „prioriteit” zal geven.