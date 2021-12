Dit is de belangrijkste week van het jaar voor het mondiale geldbeleid

Het is deze week spitsuur bij de centrale bankiers, met kans op filevorming. Tel maar op: dinsdag begon de beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, waarvan de uitkomst woensdagavond bekend wordt. Woensdag zelf start een tweedaagse vergadering van de Europese Centrale Bank, waarvan de resultaten donderdag worden geopenbaard. Op donderdag vergadert ook de Bank of England, en vrijdag komt de Bank van Japan bijeen. Een baaierd aan andere centrale banken, van de Russische tot de Mexicaanse, vergadert dan ook. Persbureau Reuters telde er maar liefst zeventien.

Al die vergaderingen over het monetaire beleid maken deze week cruciaal voor iedereen die met rentes te maken heeft. Van mensen met een variabele hypotheek of krediet tot bedrijven én overheden. Een mogelijke verandering in de kosten van geld heeft ook grote invloed op de waarde van zaken die rentegevoelig zijn, van woningen tot aandelen.

Zo ontpopt de op een na laatste week van 2021 zich als een heel belangrijke. De volgorde van alle vergaderingen is veelzeggend: eerst kijken wat de Amerikanen doen op woensdag en de ECB op donderdag. Deze twee zwaargewichten geven de toon aan – en de ‘Fed’ is zeker voor de rest van de wereld het allerbelangrijkst.

Omikron compliceert

Vrijwel de gehele wereldeconomie heeft te maken met hetzelfde fenomeen: oplopende inflatie en economische onzekerheid – zeker nu de Omikronvariant van het coronavirus om zich heen begint te slaan. Als dat uit de hand loopt, kan het de economische activiteit drukken. Normaal zou dan ook de inflatiedruk wat afnemen. Maar juist nu moet er rekening mee worden gehouden dat oplopende inflatie en inzakkende bedrijvigheid samen kunnen optreden – al was het maar tijdelijk. Want nieuwe restricties door ‘Omikron’ kunnen leiden tot nieuwe beperkingen in productie en logistiek. Die werken prijsopdrijvend, want er ontstaat schaarste. En ze raken de economische activiteit.

Dat leidt tot flinke dilemma’s. Een week geleden was een meerderheid van de Britse analisten er bijvoorbeeld van overtuigd dat de Bank of England (BOE) donderdag haar rente zou verhogen van de huidige 0,1 naar 0,25 procent. Maar aan de vooravond van de BOE-vergadering wordt nu toch gedacht dat die centrale bank er nog even mee wacht.

Maar hoe oud en voornaam ook, de Britse centrale bank speelt een bijrol, afgezet tegen de optredens van ECB en Fed. De piekende inflatie stelt de zenuwen van de leden van de bestuursraad van de Europese Centrale Bank deze week op de proef. Donderdagmiddag geeft ECB-president Christine Lagarde een persconferentie.

Inflatie en de ECB

Prijsstabiliteit is de drijfveer van de centrale bank – en de prijzen kun je momenteel moeilijk stabiel noemen. Toch gaf ze de afgelopen weken geen blijk van grote zorgen. Vanuit de glazen toren van de ECB in Frankfurt was steeds te horen dat de huidige hausse in de prijzen „voorbijgaand” (transitory) is – oftewel: onvoldoende voor een grote ommezwaai van het beleid. De energieprijzen zouden vanzelf weer dalen, de leveringsproblemen vanzelf verdwijnen.

Over november liep de inflatie in de eurozone op naar 5 procent op jaarbasis. Consumenten en bedrijven ervaren nú dus inflatie, maar de ECB kijkt naar een langere periode. Ze streeft naar 2 procent inflatie op de „middellange termijn”. In de praktijk komt dat neer op zo’n drie jaar, waarbinnen de inflatie op die 2 procent moet uitkomen.

Lagarde en collega’s moesten schoorvoetend toegeven dat ze de hoogte én de duur van de huidige inflatie niet hadden zien aankomen

Veel zal afhangen van de ramingen van de inflatie voor 2022, 2023 en 2024 die de ECB donderdag publiceert. Overigens zijn die ramingen – die bijna nooit uitkomen – in deze inflatietijd met veel extra onzekerheid omgeven. Lagarde en collega’s moesten de voorbije weken schoorvoetend toegeven dat ze de hoogte én de duur van de huidige inflatie niet hadden zien aankomen.

Concreet moet de ECB een besluit nemen over de grootscheepse opkoop van staats- en bedrijfsschuld. Die loopt nog, en jaagt de inflatie aan in plaats van die te remmen. Onder het ‘pandemie-noodopkoopprogramma’ koopt de centrale bank steeds voor krap 80 miljard euro per maand aan staats- en bedrijfsschuld. Daarnaast loopt maandelijks voor 20 miljard aan opkopen onder het reguliere ECB-opkoopprogramma.

Zo drukt de centrale bank over een breed front de rentes, wat lenen voor overheden en bedrijven goedkoop maakt. In crisistijd moest dit beleid de economie draaiende houden en overheden helpen. Maar nu is de geldvloed vooral een risico op nóg meer inflatie.

Lagarde kondigde in oktober aan, toen de inflatie al flink was opgelopen, dat de noodopkopen eind maart 2022 ophouden. Wat dan resteert, is de 20 miljard aan reguliere opkopen. Maar zo’n abrupte teruggang, van 100 miljard naar 20 miljard per maand, zien veel ECB-bestuursleden als een te grote sprong. Dan kan makkelijk onrust ontstaan op financiële markten, die aan de ECB-opkopen gewend zijn geraakt.

Zorgen over Zuid-Europa

In Frankfurt speelt onder meer de vrees dat beleggers staatsschuld van kwetsbare eurolanden, zoals Italië en Spanje, kunnen gaan dumpen. Dat gebeurde al eerder in de eurocrisis van 2011-2012. Om beleggers een beetje te laten wennen aan het einde van de ECB-opkopen, worden de reguliere opkopen misschien tijdelijk verhoogd, of wordt een opkooppot voor noodgevallen gecreëerd.

Een bijzonder netelig probleem vormt Griekenland: staatsleningen van dat land krijgen een zeer lage kredietstatus toegekend door agentschappen als Moody’s en Standard & Poor’s. De ECB mag ze daarom niet kopen. Maar voor het pandemieopkoopprogram werd een uitzondering gemaakt. Nu dat wordt afgebouwd, dreigt Griekenland weer buiten de boot te vallen. De rente op Griekse staatsleningen steeg al van 0,5 procent in de zomer tot tegen de 1,4 procent nu. De vraag wordt hoe de ECB hier een oplossing voor vindt, om te voorkomen dat de Griekse rente straks explodeert.

Voer voor discussie is er al meer dan genoeg. De haviken binnen het bestuur, onder wie Klaas Knot, chef van De Nederlandsche Bank, zien de inflatie als serieuze dreiging en willen de overgangsperiode zo beperkt mogelijk houden. Daarna kunnen de opkopen terug naar nul – en komt een eerste verhoging van de ECB-rente in beeld.

Het hoofdtarief van de ECB staat op 0 procent, de depositorente op minus 0,5 procent. Een renteverhoging in 2023 is „niet uitgesloten”, zei Knot eerder deze maand. De haviken lijken de laatste weken de wind mee te hebben, de duiven – die de rentes laag willen houden – raken in de verdediging. Het Duitse ECB-directielid Isabel Schnabel, die vaak een gematigde positie inneemt, zei in de aanloop naar de vergadering van deze week dat de opkoopprogramma’s meer nadelen dan voordelen beginnen te hebben.

Weerstand in Washington

Zelfs als de haviken in Frankfurt de overhand krijgen en renteverhoging in 2023 in zicht komt, begint de ECB flink achterop te raken bij de Amerikaanse Fed wat de aanpassing betreft van het monetair beleid aan de inflatiegolf. Die is overigens in de VS nog net wat heviger: de inflatie over november bleek afgelopen vrijdag 6,8 procent te hebben bedragen. Zelfs de wat mildere andere inflatiemaatstaf van de Fed, prijsstijging van de ‘persoonlijke consumptieve uitgaven’ (PCE), bedraagt 5 procent.

Reden te meer om met argusogen te kijken naar woensdagavond. Dan licht Fed-voorzitter Jerome Powell, door president Biden voorgedragen voor een tweede termijn van vijf jaar, het besluit van zijn bestuur toe. De Fed besluit waarschijnlijk haar opkoopprogramma van staats- en andere leningen helemaal af te bouwen voor februari, zodat ze volgend jaar haar rente kan verhogen, mogelijk meerdere keren.

De financiële markten gaan al uit van drie Amerikaanse renteverhogingen met een kwart procent in 2022

Een uitgesproken koerswijziging van de Fed kan de haviken in Frankfurt extra wind in de zeilen geven. En dat zit er wel in. De regering-Biden heeft te maken met toenemende kritiek op de oplopende inflatie, óók van de eigen Democratische achterban. Bovendien wordt het lot van een van Bidens belangrijkste initiatieven steeds onzekerder. De 1.750 miljard dollar die hij in sociale steun en klimaatmaatregelen wil steken, stuit op weerstand. In de Senaat zitten evenveel (50) Democraten als Republikeinen, waardoor vicepresident Kamala Harris als Senaatsvoorzitter de beslissende stem heeft. Maar het betekent ook dat één Democratische dwarsligger, de Democraat Joe Manchin van West-Virginia, Bidens plannen kan vertragen of zelfs tegenhouden. En Manchin is een uitgesproken tegenstander van het ‘losse’ geldbeleid dat de Fed tot nu toe heeft gevoerd. Hem zijn zin geven met krapper beleid ligt voor de hand, zeker nu het Witte Huis via Powells herbenoeming mogelijk enige politieke invloed heeft op het beleid. De financiële markten gaan dan ook al uit van drie Amerikaanse renteverhogingen met een kwart procent in 2022, waardoor de rente stijgt naar 0,75 procent.

Dat zet de Europeanen op achterstand. En een groot deel van de rest van de wereld, die de eigen munten liefst de Amerikaanse dollar laat schaduwen, zal de druk voelen de Amerikanen met hogere rentes te volgen – al is het maar deels. Of ze willen of niet.