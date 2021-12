De partij van Lenin en het elandkarkas

Wordt de toekomst van de ooit almachtige communistische partij van Rusland bedreigd door een dode eland? Het lijkt erop, sinds vorige maand een schandaal uitbrak rond het jachtlustige communistische Doemalid Valeri Rasjkin. Sinds de frauduleuze Doemaverkiezingen van dit najaar ligt de populaire communist van de KPRF op ramkoers met Verenigd Rusland, de partij van president Poetin. Want hoewel zijn partij een flink deel van de stemmen behaalde, was het Verenigd Rusland dat op wonderbaarlijke wijze de winst binnensleepte. Sindsdien roept Rasjkin op tot protest tegen de „almacht van president Poetin” en werden al tientallen communisten opgepakt.

In de strijd tussen de partij van Lenin en die van Poetin dook vorige maand plotseling een eland op. Want Rasjkin staat niet alleen graag op de barricades, in zijn vrije tijd trekt de 66-jarige politicus uit Saratov graag met zijn jachtgeweer het bos in. Die hobby dreigt hem nu fataal te worden. Vorige maand trof de politie het Doemalid aan met een dode eland in de achterbak. Gevraagd naar de herkomst van het dier, vertelde Rasjkin dat hij het had „gevonden” tijdens een wandeling in het bos.

De verkeerspolitie die hem in het holst van de nacht had aangehouden, meende echter dat hij jokte en in beschonken staat verkeerde. Om elf uur ’s avonds waren er schoten gehoord. Tijdens de inspectie werd een in stukken gesneden elandkarkas in de auto gevonden. Ook werd in de auto gereedschap aangetroffen voor het slachten van een dier, en „sporen van bloed”, aldus het politieverslag. Het incident werd gefilmd, de filmpjes belandden in de pers en een schandaal was geboren.

Op de vraag hoe het zit, menen veel Russen het antwoord wel te weten. Zij verdenken Poetins partij van een vuil opzetje om de opstandige Rasjkin uit de politiek te werken. „Er zijn veel vragen over deze aanhouding”, zei ook persvoorlichter van de KPRF. „Rasjkin is een slim politicus, die het protest leidde tegen de verkiezingsfraude, toen veel leden van onze achterban werden opgepakt.” Daarop hulde Rasjkin zich twee weken lang in stilzwijgen, naar eigen zeggen in afwachting van een politieonderzoek. Maar toen de politie een filmpje verspreidde van de vondst in het bos van een karabijn, een nachtkijker en een kogelhuls, moest hij door de knieën.

Half november bekende hij in een videoboodschap de eland te hebben geschoten. „Zoals u weet, gaat het slecht met de economische en politieke situatie in ons land. De strijd tegen de repressie, door middel van verkiezingsdeelname en protestacties, heeft impact op het welzijn van een ieder die zich verzet. Ook op mij. Wij zijn mensen, geen robots, iedereen heeft vrije tijd nodig om zich te herpakken.” Voorts vertelt hij in detail hoe hij op uitnodiging van een rijke vriend, die hem verzekerde een jachtvergunning te hebben, was gaan jagen. „Het was donker, het zicht was slecht. Op 350 meter zag ik een groot everzwijn. Ik schoot. Maar het bleek een eland te zijn.” Toen waren er plotseling politieauto’s opgedoken. Rasjkin weet zeker dat hij erin geluisd is. „Ik ben door mijn vrienden om de tuin geleid. Ik ben slachtoffer van de omstandigheden.”

Wie de waarheid spreekt, maakt niet zo veel meer uit. Vorige week stemde de Doema voor het ontnemen van Rasjkins parlementaire onschendbaarheid. Nu staat niets een vervolging wegens illegaal jagen meer in de weg.