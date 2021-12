Wat is het beste moment voor een boosterprik? En maakt het uit welk vaccin je eerst hebt gehad?

Vanwege de verwachte nieuwe golf van coronabesmettingen door de besmettelijker Omikronvariant wil het kabinet de boostercampagne tegen corona versnellen. Iedere 18-plusser die dat wil én die minstens drie maanden geleden een tweede prik heeft gehad, kan uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik krijgen. Ook gaan de basisscholen tóch een week voor de kerstvakantie dicht. Dat maakten demissionair premier Rutte (VVD) en minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) dinsdag bekend.

Het lukt waarschijnlijk niet meer om het naderende onheil hiermee helemaal af te wenden. Gezien de enorme snelheid waarmee de Omikron zich verdubbelt in andere Europese landen, hoeft Nederland zich geen illusies te maken hieraan te kunnen ontsnappen.

Het idee is wel nog steeds dat de vaccins goed beschermen tegen ernstige ziekte, dankzij de T-celcomponent van de afweer die zij ook in stelling brengen. Deze cellulaire reactie van de afweer komt wat trager op gang en bestrijdt het virus dus niet meteen. Daardoor kunnen mensen alsnog besmet raken, en het virus ook aan anderen overdragen.

Hoewel er berichten zijn dat de Omikron-variant mildere ziekte veroorzaakt dan de Deltavariant, kan de veel groter besmettelijkheid er alsnog voor zorgen dat er in korte tijd veel mensen zo ernstig ziek worden dat ze in het ziekenhuis behandeld moeten worden.

Tot nu toe werden Nederlanders op volgorde van leeftijd opgeroepen om een boosterprik te halen, de oudste mensen eerst. Maar in Groot-Brittannië komt iedere gevaccineerde volwassene al in aanmerking voor een boosterprik, met de opmerking dat de laatste prik wel minstens drie maanden geleden moet zijn geweest. Waar het eerst ging om de optimale werking van het vaccin voor het individu, wordt nu gekozen voor een zo groot mogelijke impact op de epidemie.

1Wat is de ideale termijn om te wachten met de boosterprik?

Het officiële advies is om een termijn van zes maanden aan te houden voordat er een boosterprik gegeven kan worden. „Dat is gebaseerd op data uit andere landen waarin werd gezien dat de concentratie antistoffen in het bloed zes maanden na de laatste prik begon af te nemen”, zegt Debbie van Baarle, hoogleraar immunologie aan het UMC Groningen en tevens als adviseur verbonden aan het RIVM. De Europese medicijnautoriteit EMA stelde een week geleden dat boosters „veilig en effectief” tussen de drie en zes maanden na de laatste vaccinatie kunnen worden toegediend.

Van Baarle: „Maar het is nooit structureel uitgezocht wat de beste interval tussen de prikken is. Er is nu ook niet de tijd om dat te doen. Maar ik denk dat het zonder veel problemen verkort kan worden naar vier of vijf maanden in plaats van zes.”

Bij de boostervaccinatie voor zorgmedewerkers meldde het RIVM dat na een tussenpoos van twaalf weken al een boostereffect te zien is, maar dat een termijn van zes maanden ideaal is. Mensen die nog korter geleden hun vaccinatie hebben afgerond, hebben naar verwachting voldoende antistoffen in hun bloed.

2Maakt het nog uit welk vaccin je eerst hebt gehad?

Het is van meet af aan al bekend dat de diverse coronavaccins gemiddeld verschillen in effectiviteit. De vaccins van AstraZeneca en Janssen beschermen iets minder goed dan de vaccins van Pfizer en Moderna. De Janssenprik was de enige coronavaccinatie waarbij één prik volstond voor volledige vaccinatie.

Met de komst van de Deltavariant zakten AstraZeneca en Janssen bovendien nog iets harder in effectiviteit dan de mRNA-vaccins. „Maar”, werpt Van Baarle tegen, „we weten van de AstraZeneca- en Janssen-vaccins dat het iets langer duurt voordat je na vaccinatie een toename van de antistoffen ziet. En bij Janssen is de concentratie antistoffen wel lager, maar deze antistoffen werken wel sterker tegen het virus.”

Lees ook deze reconstructie van het begin van de boostercampagne: Nederland was met de boosters liever heel precies dan snel

Toch adviseren Amerikaanse gezondheidsautoriteiten een kortere interval voor mensen met de Janssenprik; minimaal twee maanden in plaats van zes. Ook België hanteert een verkorte termijn voor een booster na Janssen (twee maanden) en AstraZeneca (vier maanden).

Van Baarle: „Ik denk ook dat het voor de mensen in Nederland die Janssen hebben gehad wel verstandig zou zijn als ze nu een boost krijgen. De groep van AstraZeneca is daarvoor vanwege hun leeftijd inmiddels meestal al aan de beurt gekomen.”

Welke booster geeft het beste resultaat? In Nederland worden alleen Pfizer en Moderna gebruikt als booster, de mRNA-vaccins dus. Uit onderzoek blijkt dat combineren van verschillende soorten vaccins, dus het gebruikmaken van een ander soort booster dan de primaire prikken, de afweer extra te versterken. ‘Mix and match’ met boosters is dan ook het advies van de Europese gezondheidsinstanties EMA en ECDC.Dat bleek ook uit een onderzoek waaraan Van Baarle meewerkte waarin medewerkers uit de gezondheidszorg die met Janssen gevaccineerd waren na drie maanden een booster kregen

3 Kan het ook gevaarlijk zijn te snel te boosteren?

Op basis van de ervaring met andere vaccinaties waarschuwen virologen dat een te vroege herhaalprik het risico op bijwerkingen kan vergroten. Maar of en hoe sterk dit ook bij de coronavaccinatie speelt, is nog niet bekend, daar is nog geen ervaring mee.

Van Baarle denkt dat inkorting van het prikinterval met een paar weken of zelfs maanden niet veel zal uitmaken: „Maar je kunt niet blijven boosteren, want als je dat doet loop je het risico dat het afweersysteem niet meer goed gaat reageren. Dat zien we bijvoorbeeld bij chronische virusinfecties zoals hiv die voortdurend de afweer blijven prikkelen. Op een gegeven moment raakt de T-celreactie uitgeput – en dat zijn nou juist de cellen die we nu hard nodig hebben.”

4Is het noodzakelijk om iedereen te boosteren?

In november, voordat de veel besmettelijker Omikronvariant plotseling opdook, dachten deskundigen dat het voldoende zou zijn als alleen de ouderen, zorgmedewerkers en mensen met een zwakke afweer een boosterprik zouden krijgen. Maar het speelveld is veranderd nu uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat antistoffen na twee prikken Omikron niet goed de baas kan, maar na een derde prik wel. Vroege resultaten van Brits onderzoek onder gevaccineerden lijken dat beeld te bevestigen.

Nederlanders proberen hun boosterprik te halen in omringende landen. Lees ook deze reportage: Boosteren in Duitsland om op vakantie naar Oostenrijk te kunnen

5Gaat het eerder sluiten van de basisscholen helpen?

Ja, het een week eerder met kerstvakantie sturen van basisschoolleerlingen is een maatregel die tot doel heeft het totaal aantal sociale contacten in het land te verminderen. Dezelfde filosofie zit ook achter het vervroegd sluiten van horeca en sportverenigingen. Door de bank genomen zal dat leiden tot een vermindering van onderlinge contacten, met name in grote groepen, waardoor het risico op besmetting wordt ingedamd.