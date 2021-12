De EU ontvangt vijf oud-Sovjet-Republieken. Wat valt er te bespreken?

Vladimir Poetin ziet ze als zijn invloedssfeer, als bufferstaten die hij met militair vertoon, gasleveranties en hybride dreiging naar believen onder schot kan houden. Brussel ziet deze landen aan de oostgrens van de Unie als partners. Drie ervan zouden zeker graag lid worden van de EU.

Te midden van de snel oplopende spanning over de Russische militaire dreiging aan de grens met Oekraïne ontvangt de EU deze woensdag de leiders van vijf voormalige Sovjet-Republieken die allemaal, in meer of mindere mate, samenwerking met het Westen zoeken. Eigenlijk bestaat het Oostelijk Partnerschap uit zes landen, maar Wit-Rusland schortte samenwerking met de EU deze zomer op na de hoog opgelopen conflicten over mensenrechten en migranten.

Het is een kleurrijk gezelschap. Azerbeidzjan en Armenië hebben net een oorlog achter de rug. Georgië, Moldavië en Oekraïne trekken onder de noemer Trio gezamenlijk op in hun poging zo snel mogelijk een zo hecht mogelijke band met de EU te verkrijgen. Oekraïne heeft zich in dat trio opgeworpen als de regionale leider.

Niemand ontgaat de betekenis van deze topconferentie, gezien de Oekraïne-crisis. Timing is alles.

Het samenwerkingsverband bestaat sinds 2009 en de laatste topconferentie was in 2017. Het is dus niet vreemd dat de EU de regeringsleiders weer eens ontvangt. Maar niemand ontgaat de betekenis ervan, gezien de Oekraïne-crisis. Timing is alles.

Rusland heeft tienduizenden militairen en materieel samengebracht aan de grens met Oekraïne en eist spijkerharde garanties dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO en dat de NAVO geen wapens in oostelijke richting verschuift. Het feit dat Oekraïne steeds uitdrukkelijker aanschurkt tegen het Westen is voor Poetin onverteerbaar. En juist de top in Brussel symboliseert die toenadering.

De zes leden van het Oostelijk Partnerschap

De top is een uitgelezen kans voor de EU om verwantschap met de oostelijke buurlanden en hun bevolking te onderstrepen. Minsk mag dan geen afvaardigingen meer naar het beraad sturen, de EU houdt uitdrukkelijk contact met de Wit-Russische oppositie en steunt die ook financieel. Zondagavond was oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja nog te gast bij de Europese Commissie. Steun voor Tichanovskaja is indirect óók een signaal aan Moskou, dat een gecompliceerde, maar hechte band met Minsk heeft. De EU probeert waar mogelijk geld dat beloofd was aan Minsk, om te leiden naar de oppositie.

Klassiek buitenlandbeleid

Raadsvoorzitter Charles Michel waagt zich ook op ‘Russisch terrein’ door de leiders van de Armenië en Azerbeidzjan eerst afzonderlijk en dan gezamenlijk te ontvangen in de aanloop naar de top. Het was Rusland dat bemiddelde in het conflict tussen de twee landen over de Armeense enclave Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan. Maar, volgens een EU-diplomaat was het door toedoen van Michel, dat de militaire bevelhebbers van beide landen een hotline openden.

Het Oostelijk Partnerschap is een klassiek voorbeeld van Europees buitenlandbeleid waarbij normen en waarden voorop staan. De EU geeft geld, markttoegang en visumvrij reizen aan landen die bereid zijn Europese normen zoals de rechtsstaat te omarmen. „Wat we willen zien, is: good governance”, aldus een EU-diplomaat.

Op de top legt de EU 2,3 miljard euro op tafel, een bedrag waarvan ze hoopt dat het door het aanhaken van publieke en private investeerders uitgroeit tot een impuls van 17 miljard. Het geld is bedoeld als post-Covid-steun en landen kunnen financiering aanvragen voor duurzame en digitale projecten. Daarnaast heeft de EU voor 75 miljoen euro vaccins beloofd, die via Polen gedistribueerd worden.

Is het assertief genoeg?

Het ligt niet voor de hand dat de wens van de oostelijke landen om EU-lid te worden snel gehonoreerd zal worden. In 2016 stemde Nederland in een raadgevend referendum tegen de Associatieovereenkomst met Oekraïne. De landen hebben, zei een Europese diplomaat, nog een lange weg te gaan voordat discussie over lidmaatschap in zicht komt. Azerbeidzjan bungelt in de Democratie Index van The Economist onderaan, op plaats 146. Armenië, Moldavië, Georgië en Oekraïne gelden als landen met ‘hybride regimes’: deels democratie, deels autocratie.

Terwijl Rusland het gebied ziet als traditionele invloedssfeer, probeert China er met geopolitieke investeringen voet aan de grond te krijgen. Sommige Partnerschaps-landen spreiden graag hun belangen. Zo ging Moldavië dit najaar nog met een lijstje van twintig potentiële investeringsprojecten op zoek naar fondsen in Beijing. De vraag is of de klassieke, softe, EU-aanpak – geld voor goed gedrag – assertief genoeg is voor een gebied waar zo veel geopolitieke belangen spelen. Donderdag, als de gasten weg zijn, moeten de Europese leiders in elk geval bedenken hoe ze een Russische inval in Oekraïne zullen beantwoorden.