Economie Noord-Holland hardst getroffen tijdens lockdown Tijdens de coronapandemie is de provincie Noord-Holland het hardst geraakt door de beperkingen, zoals een lockdown en avondklok. De provincie werd geconfronteerd met een economische krimp van 7 procent in aard en omvang, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De economische tegenslag in Noord-Holland had voor een groot deel te maken met de lockdownschade van luchthaven Schiphol in Amsterdam. Schiphol kende in 2020 een verlies van 563 miljoen euro. De netto-omzet daalde met 57 procent en het aantal reizigers liep met 70 procent terug. Ook telt Noord-Holland relatief veel door de restricties geraakte bedrijfstakken, zoals de horeca. Ook in Groningen kromp de economie fors: het bruto binnenlands product (bbp) slonk in die provincie met 6,8 procent. Dat kwam niet alleen door coronamaatregelen, daarnaast werd de economie geraakt doordat er minder gas uit de grond werd gehaald. Van alle provincies had Flevoland te maken met de minste economische krimp: daar nam het bbp met 2 procent af. Branches die hard werden getroffen door de restricties zijn volgens het CBS minder vertegenwoordigd in die provincie. Ook werd de economische teruggang enigszins gecompenseerd door energiebedrijven in Flevoland, die meer energie produceerden dan elders. Inmiddels is de omvang van de economiën in vrijwel alle regio’s toegenomen vergeleken met de periode voor de pandemie. De totale economie van het land groeide met 2,3 procent vergeleken met twee jaar geleden.

Bijna helft jongeren ervoer enkel negatieve invloed van coronacrisis De coronacrisis heeft een grote negatieve invloed op jongeren. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 47 procent van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar zei in de eerste maanden van 2021 dat de pandemie hun leven enkel negatief heeft beïnvloed. 43 procent ervoer een negatieve en positieve invloed. Jongeren misten vooral leuke dingen doen, zoals een film bekijken in de bioscoop en uitgaan, en afspreken met vrienden en/of familie. Jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar hebben meer last van de coronacrisis dan de jongeren van 12 tot 18 jaar. Ook gaven jongvolwassen mannen iets vaker dan jongvolwassen vrouwen aan dat de coronacrisis enkel een negatieve invloed op hun leven heeft gehad. Bij tieners was er geen verschil tussen jongens en meisjes. In totaal miste 67 procent van de jongeren leuke dingen doen buitenshuis „heel erg”, bij 60 procent van de jongeren gold dat voor afspreken met vrienden en/of familie. Vooral jongeren in het hoger onderwijs waren graag naar school gegaan in de periode dat dit niet kon. Ruim de helft van de universiteitsstudenten en 40 procent van de hbo’ers zei het naar school gaan te missen. Van alle onderwijsvolgende jongeren ervoer 48 procent vaker stress over hun opleiding dan voor de coronacrisis. Daartegenover had 17 procent juist minder vaak stress. Het CBS voerde het onderzoek uit van begin februari tot midden april 2021, tijdens de derde golf van de coronacrisis. Destijds was er een avondklok, mochten huishoudens maar een beperkt aantal mensen uitnodigen en waren scholen, sportverenigingen en horeca -deels- gesloten. Tegelijkertijd voerde het kabinet enkele versoepelingen door, zoals het gedeeltelijk openstellen van middelbare scholen en mbo-opleidingen en het verruimen van buitensporten voor jongeren.