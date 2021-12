Cinefiel kan zich onderdompelen in Vlaamse filmgeschiedenis op Netflix

Nu de avondlockdown wordt verlengd, blijven we ’s avonds nog even aangewezen op de thuisbioscoop. Eindelijk die onuitgepakte dvd-box bekijken, films en series die opduiken op jaarlijstjes inhalen of gewoon lekker netflixen. Het aanbod Europese films op Netflix groeit namelijk met de dag. Het streamen van oude films is een vrij goedkoop lapmiddel om te voldoen aan de EU-eis van 30 procent Europese content. Een handigheidje, maar met als bijkomend voordeel dat cinefiele abonnees zich nu kunnen onderdompelen in regionale filmgeschiedenis.

Een paar landen, zoals Frankrijk, Zweden, Italië en Groot-Brittannië waren al goed vertegenwoordigd op Netflix. Aan dat rijtje kan nu Vlaanderen worden toegevoegd. Zo herbergt Netflix inmiddels twee sterke boekverfilmingen van Dominique Deruddere, de geweldige Bukowski-adaptatie Crazy Love (1987; te vinden onder de titel L’amour est un chien de l’enfer) en het weemoedige Wait Until Spring, Bandini (1989), naar John Fante.

Voordat Deruddere zijn zeer geslaagde filmdebuut maakte met Crazy Love, met een sterke hoofdrol van Josse De Pauw en een memorabele necrofilie-scène, schreef hij mee aan het scenario van Brussels by Night (1983) van Marc Didden, een voormalig Vlaams popjournalist. In zijn debuutfilm volgt Didden Max, een gedesillusioneerde veertiger die doelloos door Brussel zwerft. Op gezette tijden belt hij iemand die de telefoon niet beantwoordt. Tijdens zijn nachtelijke omzwervingen ontmoet hij een jonge barvrouw die op ongelukkige mannen zoals Max valt, een jaloerse Marokkaanse trambestuurder die ook iets voor het barmeisje voelt en een vroegere collega.

Dat de tobbende Max nogal zelfdestructief is, blijkt uit de openingsscène, waarin hij een pistool in zijn mond stopt om Russische roulette te spelen. Zijn af en toe opvlammende agressie leidt tot een gebeurtenis die het begin van de film in een nieuw licht plaatst. Brussels by Night meandert net zoals de doelloze Max, maar Didden weet de landerige sfeer en een aan Crazy Love verwant gevoel van troosteloosheid goed te treffen.

Hugo Claus

Wie door het Vlaamse aanbod op Netflix struint, stuit op allerlei dwarsverbanden. Een ervan is de samenwerking tussen Hugo Claus en Fons Rademakers, die goed met elkaar bevriend waren. Claus schreef voor vijf van de elf speelfilms van Rademakers het scenario, waaronder kassucces Mira (1971). En in Claus’ intrigerende debuutfilm De vijanden (1967; op Netflix te vinden als The Enemies) speelt Rademakers een van de drie hoofdrollen, als Duitse soldaat die tijdens het Ardennenoffensief gevangen wordt gehouden door een Vlaamse en Amerikaanse soldaat. Twee andere Claus-films staan ook op Netflix: Het sacrament (1989), de ijzersterke verfilming van Claus’ eigen roman Omtrent Deedee, en zijn geflopte historische film De Leeuw van Vlaanderen.

De Leeuw van Vlaanderen levert weer twee andere dwarsverbanden op: Jan Decleir en Julien Schoenaerts, de vader van acteur Matthias Schoenaerts, spelen erin mee. Maar er staan betere films met deze legendarische Vlaamse acteurs op Netflix. In het geval van Decleir zijn dat Mira (1971) van Fons Rademakers en Verbrande Brug (1975) van Guido Henderickx. Mira werd bekend door de seksscènes van Willeke van Ammelrooy en onder andere Jan Decleir: een vrijmoedigheid die de tijdgeest weerspiegelde. Verbrande Brug gaat over de bouw van een brug over de Schelde tussen twee (bekrompen) dorpen, wat leidt tot tweespalt en onvermijdelijke modernisering. Hier schittert Decleir als café-eigenaar Charel, wiens frustraties tot uitdrukking komen tijdens de jaarlijkse kermis.

Retrospectief

Daarnaast staan alle zeven speelfilms van Roland Verhavert op Netflix; ze vormen een denkbeeldig retrospectief. Zijn vroegste films zijn de beste, zoals Meeuwen sterven in de haven (1955) en Het afscheid (1966). In de jaren vijftig stond de Vlaamse film er net zo slecht voor als de Nederlandse: er waren wat documentaires en slechts af en toe een speelfilm. Die schaarse naoorlogse Vlaamse films waren boertige kluchten die zich vaak in Antwerpen afspeelden. Daar moest vroeg of laat wel een reactie op komen.

In 1955 maakten toenmalig filmcritici Ivo Michiels en Roland Verhavert samen met amateur-filmer Rik Kuypers het vrijwel geheel in de Antwerpse havens gefilmde Meeuwen sterven in de haven. De uiterst sfeervolle film breekt met de Antwerpse klucht en modelleert zich naar kunstzinnige voorbeelden als Odd Man Out van Carol Reed en Jeux interdits van René Clement. Julien Schoenaerts speelt een gekwelde man die door de havens zwerft en alleen begrip vindt bij een weesmeisje en twee gedesillusioneerde vrouwen, onder wie Dora van der Groen. De fraaie fotografie, met boeiende beeldcomposities, tilt de film vol noodlot – zie ook Verhaverts De loteling (1974) – naar een hoger plan.