De CDA-fractie is „tevreden” en stemt in met het regeerakkoord. „We zijn klaar”, meldde CDA-fractievoorzitter Wopke Hoekstra dinsdag na afloop van een bespreking van de Tweede Kamerleden van de partij. Wel zijn er „een paar details” die in de ogen van de partij nog aanpassing behoeven, aldus Hoekstra.

Volgens Hoekstra heeft de CDA-fractie tijdens de coalitieonderhandelingen „in belangrijke mate meegedacht, meegeschreven en mee onderhandeld”. Om die reden konden zijn partijgenoten vlot instemmen met het akkoord, op enkele details na. Hoekstra wilde niet zeggen op welke punten nog nader overleg moet worden gevoerd met de informateurs: „maar het gaat echt om details”.

Inhoudelijk ging de CDA-leider niet in op het regeerakkoord. Hij zei daarbij enig „ongemak” te voelen: „De spanning om meer te zeggen is groter dan de afgelopen dagen, weken. Maar nu is niet het moment.” Informateurs Wouter Koolmees (D66) en Johan Remkes (VVD) kondigden maandag aan woensdag hun eindverslag en het akkoord aan te willen bieden aan de Tweede Kamer. Dan wil ook Hoekstra „in gesprek over alle vragen die er zijn”, inclusief zijn eigen toekomst binnen de nieuwe regering.

Met medewerking van Lamyae Aharouay

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: CDA-fractie stemt in met regeerakkoord, nog ‘paar details’ te bespreken