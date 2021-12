Burgemeester Zeewolde neemt woorden terug na brief journalistenvakbond

De Nederlandse Vereniging voor de Journalisten (NVJ) heeft burgemeester Gerrit Jan Gorter (Zeewolde) fel bekritiseerd omdat hij media die over zijn gemeente schreven had betiteld als „Fabeltjeskrant” en „fake news”. NVJ-secretaris Thomas Bruning noemt Gorters uitspraken „kwalijk en stigmatiserend” en verzoekt hem die te „corrigeren”. In een reactie stelt de burgemeester dat hij de woorden niet had moeten uitspreken. „Ik realiseer mij nu dat ik met mijn uitlatingen onbedoeld de pers gediskwalificeerd heb.”

Maandag publiceerde de Lokale Omroep Zeewolde een interview met Gorter over de mogelijke komst van een Facebook-datacentrum in de regio. Terwijl de burgemeester sprak over „fake news in onze kranten”, toonde de omroep een NRC-artikel over de kwestie, waarin onder meer staat dat Gorter integriteitsmeldingen terzijde schoof en een kritisch raadslid had geroyeerd. Hij klaagde vervolgens dat journalisten „om commerciële redenen wederhoor vergeten”, terwijl hem wel meerdere keren om een reactie is gevraagd. Ook zei hij dat alleen de gemeente zelf de juiste feiten over de zaak naar buiten brengt.

De NVJ eiste dinsdag dat Gorter zijn woorden terug zou nemen. Volgens de beroepsvereniging beschadigt de burgemeester de gehele journalistiek met zijn uitlatingen. Ook zou Gorter „voeding geven aan de agressiviteit en wantrouwen” waar verslaggevers de afgelopen jaren „in toenemende mate” mee zijn geconfronteerd. „Als onderdeel van het openbaar bestuur zou u de kritische en onafhankelijke rol van de journalistiek moeten koesteren in plaats van deze te beschimpen”, aldus de NVJ. Gorter stelde dat hij emotioneel was tijdens het interview en erkent dat hij de typeringen „fake news” en „Fabeltjeskrant” niet had moeten gebruiken.

NRC onthulde maandag dat Gorter twee meldingen over mogelijke integriteitskwesties rond de komst van het Facebook-center nauwelijks heeft onderzocht. Het raadslid dat dit meldde, is geroyeerd en vervangen voor een pleitbezorger van het datacentrum. Daardoor lijkt er een meerderheid voor het plan te ontstaan. Donderdag stemt de gemeenteraad van Zeewolde over een wijziging van het bestemmingsplan.