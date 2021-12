Artistiek directeur Thibaud Delpeut stopt na acht jaar bij Theater Utrecht

Thibaud Delpeut stopt in april bij Theater Utrecht, waar hij ruim acht jaar artistiek directeur was. In die tijd zette hij de aanvankelijk noodlijdende instelling op de kaart als gezond, eigenzinnig en innovatief stadsgezelschap. Nu wil hij meer ruimte voor zijn eigen artistieke ontwikkeling.

Delpeut (1978) werd in 2013 aangesteld als artistiek leider van het gezelschap, dat destijds nog De Utrechtse Spelen heette en in financieel zwaar weer verkeerde. Hij zette in op een stevigere verankering in de stad en een groot maatschappelijk engagement. Met name de laatste jaren koerste hij met het gezelschap stevig af op discipline-overschrijdende theaterprojecten, bijvoorbeeld door het optuigen van een innovatielaboratorium voor immersief theater.

Zijn eigen werkpraktijk kenmerkt zich ook door multidisciplinariteit. Zijn voorstellingen zijn bij uitstek muzikaal en filmisch: soundscapes en de inzet van videobeelden zijn vaak prominente elementen in zijn theatertaal. Dat leverde de afgelopen acht jaar een aantal prachtige producties op. Delpeut toonde zich op zijn sterkst in strak gemonteerde, grote ensemblestukken. In 2016 regisseerde hij Lars Noréns Een soort Hades, een caleidoscopische mozaïekvertelling waarvoor hij terecht de Regieprijs won. Ook zijn bewerking van Platonov uit 2018 gooide hoge ogen: door de leegte waar Tsjechov zijn personages mee confronteerde juist te vervangen door een overvloed aan prikkels, impulsen en onrust, trok Delpeut de tekst genadeloos naar het nu. Niet elke voorstelling bij het gezelschap was even geslaagd. Het grote sociaal-artistieke project Thuislozen (ook naar Norén), dat hij later dat jaar in samenwerking met Adelheid Roosen maakte, werd zeer gemengd ontvangen.

Voor zijn komst naar Utrecht, regisseerde Delpeut onder andere Henrik Ibsens Nora bij Toneelgroep Amsterdam en Sarah Kanes Blasted en 4.48 Psychosis bij Toneelschuur Producties.

Kandidaten

Met zijn vertrek komt er een belangrijke functie in het theaterbestel vrij, waarvoor binnenkort een wervingscampagne start. Voor de hand liggende kandidaten zijn theatermakers Naomi Velissariou en Casper Vandeputte – die beiden al langer vast aan het gezelschap verbonden zijn en daar succesvolle voorstellingen maakten. Velissariou imponeerde met de Permanent Destruction-drieluik die ze tussen 2018 en 2020 bij het gezelschap maakte: drie ontregelende crossovers tussen concert en theater, waar ze in 2019 de Regieprijs voor kreeg en recent de Theo d’Or. Vandeputte regisseerde bij Theater Utrecht onder meer de lovend ontvangen theaterfeuilleton The Family (2017) en de filosofische monoloog Immens (2019).

Ook Erik Whien is mogelijk een geschikte opvolger: hij was eerder huisregisseur bij onder meer Het Zuidelijk Toneel, maar stopte daar in 2013 vanwege de verplichting om repertoirestukken voor de grote zaal te maken. Inmiddels lijkt dat argument niet meer te spelen: hij is nu vast verbonden aan Het Nationale Theater en Theater Rotterdam, waarbij juist zijn focus ligt op het regisseren van (grotezaal-)repertoire. Een andere optie is regisseur Eline Arbo. Ze wordt gezien als een van de meest veelbelovende nieuwe spelers in het huidige regisseursveld. Arbo rondde vorig jaar een zeer succesvol ontwikkeltraject bij Toneelschuur Producties af, waarbij haar theaterbewerking van Édouard Louis’ Weg met Eddy Bellegueule een grote hit werd. Dit jaar regisseerde ze voorstellingen bij Het Nationale Theater en Internationaal Theater Amsterdam, waar ze haar grotezaaldebuut maakte met het lovend ontvangen De uren (naar Michael Cunningham). Een keuze voor een vrouw als artistiek directeur lijkt bovendien aan te sluiten op de wens die in de sector speelt, om meer vrouwen op prominente functies. Behalve Theater Rotterdam, Tryater en sinds dit jaar ook Toneelgroep Oostpool, worden alle grote rijksgesubsidieerde theaterinstellingen nu geleid door mannen.

Over zijn eigen toekomstplannen heeft Delpeut niets losgelaten. Momenteel regisseert hij zijn afscheidsvoorstelling De kleine zeemeermin bij Theater Utrecht. De familievoorstelling gaat eind december in première en is tot en met februari in het land te zien.