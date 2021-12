Aangifte seksueel misbruik tegen Marco Borsato

Tegen zanger Marco Borsato is aangifte gedaan van seksueel misbruik. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Midden-Nederland na berichtgeving dinsdag in De Telegraaf. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om een aangifte van „onzedelijke betastingen”. Onderzoek door de zedenpolitie moet uitwijzen of Borsato vervolgd gaat worden. Het onderzoek zal nog zeker een paar maanden in beslag nemen, zegt de woordvoerder. Verder wil het OM niets kwijt over de aangifte.

In een verklaring, in handen van persbureau ANP, reageerde Borsato op het nieuws. Volgens hem is de aangifte „duidelijk een reactie” op het onderzoek dat hij bij het OM aanvroeg, nadat er de afgelopen weken al geruchten verschenen over grensoverschrijdend gedrag door de zanger. „Het is goed dat er nu een aangifte ligt, want die kan dan betrokken worden bij het onderzoek dat ik heb aangevraagd. Ik zie de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusverre alleen via de pers mocht vernemen.”

Volgens De Telegraaf is de aangifte gedaan door een 22-jarige vrouw, die 15 was toen het vermeende seksueel misbruik begon. Het dagblad heeft inzage gekregen in de aangifte en schrijft dat Borsato „talloze malen” aan de borsten en billen van het meisje zat en met zijn handen „onder haar rokje gleed en tussen haar benen streelde”. Het misbruik zou van 2014 tot in 2019 hebben plaatsgevonden. Tegen De Telegraaf zei de vrouw dat Borsato een huisvriend van haar ouders was en zich opwierp als een soort pleegvader voor haar nadat haar eigen vader was overleden.

De afgelopen weken kwamen er via ‘juice channels’ op YouTube en Instagram al geruchten naar buiten over grensoverschrijdend gedrag van Borsato. De zanger reageerde aanvankelijk niet, maar kort na de geruchten werd bekend dat hij zich heeft teruggetrokken uit de kerstcampagne van War Child en dat een eerder aangekondigde single van hem voorlopig niet uitkomt. Eind vorige week reageerde hij alsnog via zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Die zei dat de zanger het OM heeft verzocht om onderzoek te doen naar „de bron van het kwaad”.