271 dagen: langste formatie in Nederlandse geschiedenis

Het Tweede Kamerdebat over de opgestapte verkenners en de Pieter Omtzigtnotitie. Aan premier Mark Rutte werd gevraagd of hij echt niet had geweten dat er in zijn gesprek met de ex-verkenners was gesproken over Pieter Omtzigt. De week ervoor had hij dat glashard ontkend, maar kort voor het debat bleek dat het wel degelijk over Omtzigt was gegaan. Rutte zei dat hij er geen “actieve herinnering” aan had. Een motie van wantrouwen tegen hem, ingediend door PVV-leider Geert Wilders, haalde geen meerderheid. Een motie van afkeuring, waarvoor Kaag en Hoekstra het initiatief namen, haalde wel een (grote) meerderheid. Alleen de VVD stemde tegen.

Foto David van Dam