De woningnood wordt ook de makelaar soms te veel

Hein van Dieën (25) uit Utrecht studeerde in 2019 af als historicus. Als geschiedkundige zonder veel ervaring was het lastig aan een baan te komen, dus besloot hij fulltime bij Triodos Bank aan de slag te gaan. Daar werkte hij al een paar jaar naast zijn studie, in het klantcontactcentrum. „Ik kreeg de kans om door te groeien naar hypotheekadviseur. Het was coronatijd, dus ik dacht: laat ik dat maar doen.”

In de honderden gesprekken die hij daarna voerde met woningzoekers, werd Van Dieën steeds meer geconfronteerd met wat hij „de waanzin van de woningmarkt” noemt. „Dan had ik weer een oriënterend gesprek met mensen zoals ik – jong, net afgestudeerd, met een studieschuld – die ik moest adviseren of het zou lukken een huis te kopen. Eigenlijk wist ik al meteen: compleet kansloos.”

In die gesprekken voelde het alsof hij tegen zichzelf praatte. Want ook al kon hij met zijn baan bij Triodos 1.200 euro in de maand opzij leggen, tegen de stijging van de huizenprijzen viel niet op te sparen. „Tegelijkertijd vroegen mensen mij doodleuk of ze op basis van hun overwaarde een hypotheek konden nemen voor de aanschaf van een nieuwe boot. Toen dacht ik: wat ben ik hier eigenlijk aan het dóén?”

Afgelopen september stopte Hein van Dieën als hypotheekadviseur. Hij wilde niet meer bijdragen aan het probleem van de huizenmarkt, maar aan de oplossing. Nu zet hij zich in voor een eerlijke woningmarkt via actiegroep ‘PLEK! om te wonen’. Verder werkt hij tegenwoordig als timmerman, met als plan om op den duur een bouwval te kopen in Frankrijk en er weer een bewoonbaar pand van te maken.

Telkens nieuwe records

Er zijn leukere tijden geweest om in de vastgoedbranche te werken. Al jaren daalt het aantal te verkopen huizen naar nieuwe records. In het derde kwartaal van dit jaar werden 32.000 woningen verkocht; 29 procent minder dan een jaar eerder. Een woning kost nu gemiddeld 419.000 euro, en 80 procent van de huizen gaat boven de vraagprijs weg.

Jammer voor woningzoekers, maar ook niet leuk voor makelaars en consorten. Zij zien hun omzetten dalen en courtages lager worden door de harde concurrentie. Uit onderzoek van brancheorganisatie NVM bleek dat makelaars de woningmarkt zelf ook een dikke onvoldoende geven: een 3,7, tegen een 6,1 in dezelfde periode vorige jaar.

Een huis verkopen heb ik altijd leuk gevonden – mensen bij elkaar brengen, een mooie deal sluiten – maar in deze markt valt er niet veel te verkopen Erik Stuivenberg oud-makelaar

En dan is er nog het emotionele aspect. Lana Gerssen, makelaar en voorzitter van de vakgroep Wonen bij de NVM, zei bij presentatie van de jongste kwartaalcijfers dat makelaars tegenwoordig meer mensen moeten teleurstellen dan ze blij kunnen maken. „Dat is geen situatie waar ik echt blij mee ben.” Een andere makelaar vertelt dat het haar zwaar valt dat potentiële kopers haar, soms met wanhoop in de ogen, kindertekeningen, appeltaarten en handgeschreven brieven in de armen duwen. En dat zij hun dan moet vertellen dat ze het wéér niet zijn geworden; soms voor de negende of tiende keer.

Vijvertje met steeds minder vis

Voor Erik Stuivenberg (63) was vooral de grote concurrentie reden de handdoek in de ring te gooien. Hij vroeg afgelopen juli faillissement aan voor zijn makelaarskantoor in Glanerbrug, in Twente. „We moesten met steeds meer makelaars vissen in een vijvertje waar steeds minder vis in zat.”

Toen Stuivenberg begon, rond 2000, was hij de enige makelaar in het dorp. De helft van de verkochte huizen in Glanerbrug, ging via hem. Die markt zag hij veranderen – verharden, in zijn ogen.

„Veel huizen worden tegenwoordig buiten de makelaardij om verkocht. Je maakt een paar mooie foto’s met je mobiele telefoon en het is zo geregeld.”

Stuivenberg vertelt hoe hij zich altijd actief mengde in het sociale leven van Glanerbrug, veel kopjes koffie dronk – en zo zijn opdrachten binnenkreeg. Zo werkt het niet meer, zegt hij. „De mensen zijn steeds mondiger en zoeken gerust heel Twente af tot ze de beste prijs gevonden hebben.” Misschien is hij als ‘man in de zestig’ dan niet de meest aansprekende makelaar, peinst hij. „Dat helpt ook niet mee.”

Voor de benodigde vernieuwingsslag had Stuivenberg een oud-stagiair in dienst genomen: zij zou haar NVM-registratie halen en zich gaan richten op het online gedeelte. Toen ze met een zware burn-out thuis kwam te zitten, was dat de druppel voor Stuivenberg. „Voor mij was de lol er helemaal af. Een huis verkopen heb ik altijd leuk gevonden – mensen bij elkaar brengen, een mooie deal sluiten – maar in deze markt valt er niet veel te verkopen. Ik had gewoon te weinig opdrachten.” Hij zit nu sinds vier maanden werkloos thuis. Het vak heeft hij nog ‘geen seconde’ gemist.

Veel werk, niet betaald

Niet alle makelaars laten het vak zo definitief achter zich; sommigen besluiten zich vooral op andere zaken te richten. Zo is Hanne Kooij (70) vanaf 2018 steeds meer gaan taxeren in plaats van huizen verkopen. Afgelopen jaar schreef hij zich definitief uit als NVM-makelaar, na 45 jaar in het vak. „Het brak me op dat je als makelaar tegenwoordig veel werk moet verrichten waar je uiteindelijk niet voor betaald krijgt. Zo werd ik in mijn laatste jaar uitgenodigd door iemand die zijn huis wilde verkopen. Ik ging langs om te kijken, te keuren, daar ben je zo een halve à hele dag mee bezig. Bleek dat de huiseigenaar nóg zeven makelaars had uitgenodigd. Dat was wel de reden om de knop om te draaien.”

Als geste aan een oude relatie besloot hij vorig jaar nog één project aan te pakken: vier appartementen verkopen in Enschede. „Nou, dán begint die telefoon te rinkelen. Enorm veel werk om al die mensen af te bellen en teleur te stellen. Als je dat dag in, dag uit moet doen als makelaar – dat lijkt me toch heel vervelend.”

Tegenwoordig houdt hij zich bezig met het taxeren van de WOZ-waarde van huizen; daar is volop werk in, en zijn kennis en kunde worden er gewaardeerd. „Dit had ik al tien jaar eerder moeten doen, denk ik wel eens. Het bevalt me meer dan uitstekend.”

De drie grote makelaarsverenigingen – NVM, VBO en Vastgoedpro – laten weten dat zij de geluiden herkennen. Werken in deze markt is niet altijd makkelijk, erkennen ze, maar zij zien geen uitstroom van makelaars. Het omzetverlies is niet dusdanig dat kantoren acuut omvallen en het emotionele aspect weegt nu ook weer niet zó zwaar dat het een carrièreswitch vereist. Wellicht over een paar jaar, als deze overspannenheid aanhoudt – voegen ze toe.

Hein van Dieën heeft in zijn tijd bij Triodos Bank het onderwerp bij zijn collega’s ter discussie gesteld. Het hoofd van de afdeling hypotheken stond daar best voor open; er kwam zelfs een opiniestuk uit voort dat de Volkskrant haalde. Maar wat dwars bleef zitten, is dat hypotheken verkopen nu eenmaal een kerntaak van banken is. Daarom geloofde Van Dieën er niet in dat er echt iets zou veranderen. „De meeste collega’s zeggen toch: ‘Ik vind de situatie heel vervelend, maar ik kan er als individuele hypotheekadviseur niets aan doen.’ Dat is misschien zo, maar ik denk dat zij dat vooral kunnen zeggen omdat zij aan de goede kant van de streep staan. Zij hebben een koophuis, ik niet.”