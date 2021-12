Weten wie je bent

Het gaat over voetbal op de NOS-site, en meestal is dat niet het eerste waar ik op klik. Maar alle clichés zijn waar; gaat het over voetbal en homoseksualiteit, dan klik ik meteen. Aan het woord komt ‘spelersmakelaar’ Rob Jansen – ik blijf het raar vinden dat je makelaar kan zijn in mensen. Bij belangrijke functies met academische vereisten noemen we zo iemand een ‘headhunter’. Dat is al verlegenheids-Engels. Maar bij sporters heten ze gewoon ‘makelaars’, want sporters zijn kennelijk uit steen gehouwen.

De vraag was waarom zo weinig voetballers (m) uit de hoogste divisies voor hun homoseksualiteit uitkomen. Misschien zijn homo’s niet te vinden in die regionen? Spelersmakelaar Jansen maakt korte metten met die illusie.

„Ik ken (…) topvoetballers die homoseksueel zijn, maar als ze uit de kast komen zou dat voor hun carrière dramatische gevolgen hebben.”

Niet alleen scheldpartijen en geweldsdreiging, maar ook een feitelijk verlies in waarde. De verkoopwaarde: zo’n homoseksuele topvoetballer is als een riet-gedekte villa op de juiste locatie, maar met enorme lekkage- en funderingsproblemen. Onverkoopbaar.

Daarom besluiten die topvoetballers ‘in de kast te blijven’, zoals dat heet.

Ik zat ondertussen gewoon in mijn werkkamer, ik las daarna het interview in NRC met Kathleen Stock, de Britse hoogleraar filosofie, die zich gedwongen zag ontslag te nemen van de Universiteit van Sussex. Nog geen makelaar in zicht, trouwens.

Ook zij zit niet in de kast, integendeel, ze maakt haar opvattingen publiekelijk kenbaar. Ze zegt bijvoorbeeld: „Het is een feit dat onze sekse biologisch is bepaald in onze lichaamscellen.” Zij, feminist, maakt zich zorgen wanneer burgers enkel op grond van een persoonlijke gevoelskeuze wettelijk van geslacht kunnen wisselen.

Het kwam haar te staan op het verwijt van ‘transfobie’, en haar universitaire positie werd onhoudbaar. Is het ongepast wanneer feministen en transactivisten van mening verschillen?

Stock stelt trouwens niet dat ‘gender biologisch is bepaald’, waarbij gender verwijst naar het idee dat een persoon zich man voelt, vrouw of een persona daar tussenin. Het gaat me niet om het gelijk of ongelijk van Stock; wel om het gemak waarmee een dissidente stem buiten de orde kan worden geplaatst. ‘Transfobie’ is een hip verwijt, en de academische vrijheid is fragiel en lang bevochten.

Samenvattend: Er zijn voetballers, die weten wie ze zijn, maar het niet publiekelijk willen erkennen; daarnaast zijn er transactivisten, die weten wat ze niet-willen-zijn, en dat publiekelijk erkend willen zien. De eersten zoeken de kast op, de anderen de openbaarheid.

Het blijft maar draaien om die kast, wat een sta-in-de-weg. Moet je daar per se uit? Of moet je eruit mogen, eruit kunnen? En mag dat ook een beetje geld kosten en wat moeite?

